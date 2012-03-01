بستر لازم برای برگزاری انتخابات در حوزه انتخابیه چابهار فراهم است

ایرج حیدری در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: 232 شعبه اخذ رای در حوزه انتخابیه چابهار آرای مردم را جمع آوری می کنند.

وی با بیان اینکه سه هزارو 480 نفرشامل نمایندگان شورای نگهبان، اعضای نظارت و حفاظت دراین حوزه انتخابیه فعالیت دارند، گفت: برگزار کنندگان انتخابات با رعایت امانت داری و در نهایت سلامت تلاش خواهند کرد انتخابات 12 اسفند بدون هیچگونه مشکلی صورت گیرد.

وی افزود: مردم باید با آگاهی کامل فردی را به عنوان نماینده خود در مجلس انتخاب کنند که شایستگی لازم را از هر حیث داشته باشد و بتواند در راستای پیشرفت شهر و کشورش تلاش کند.

فرماندار چابهار بیان داشت: حضور گسترده و حداکثری مردم در انتخابات مجلس نهم دشمن را در رسیدن به اهدافش ناکام می کند.

وی همچنین از کاندیدا به دلیل تبلیغات مثبت و خوبی که در حوزه انتخابیه شهرستان های چابهار، کنارک و نیکشهر انجام دادند تقدیر کرد.

ازمجموع 14 نامزد ثبت نامی برای حوزه انتخابیه شهرستان های چابهار، کنارک و نیکشهر، چهار نفر تایید صلاحیت شدند.