تجهیز گمرک آستارا ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر، کیوان اسدپور ظهر پنجشنبه در دیدار با ناظر گمرکات گیلان و مدیرکل گمرک انزلی افزود: این واحد گمرکی در مقایسه با گمرک کشور مقابل، چندان تعریفی از نظر امکانات و تجهیزات ندارد.

وی اظهارداشت: گمرک یکی از مراکز مهم اقتصادی کشور است و برای شهرستان مرزی آستارا که زندگی و اشتغال مردم وابسته به آن است، از اهمیت و جایگاه ویژه ای نزد مردم و مسئولان برخوردار می باشد.

فرماندار آستارا با اشاره به جایگاه والای گمرک نزد مردم این منطقه گفت: توسعه این شهرستان مرزی نیازمند همراهی مسئولان گمرک است.

ناظرگمرکات گیلان و مدیرکل گمرک انزلی نیزدر این نشست با اشاره به اجرای مدیریت واحد مرزی درکل کشورگفت: گمرک بعنوان مرزبان اقتصادی و دیده بان مرزی می تواند نقش مهمی برای تسهیل تجارت و توسعه شهرستان مرزی آستارا ایفا کند.

پرویز تقوی گمرک و مرز آستارا را فعال ترین مرز و گمرک شمال کشورعنوان کرد و افزود: این واحد گمرکی نزدیکترین مرز کشور به اروپاست ولی متاسفانه زیربنای اساسی توسعه تجارت خارجی را ندارد.

وی تاکید کرد: با پیگیریهای لازم و همراهی مسئولان کشوری و استانی بزودی شاهد گمرکی در شان مردم قدرشناس آستارا خواهیم بود.

ناظر گمرکات گیلان گفت: گمرک آستارا به عنوان یک اداره کل در امور واردات و صادرات قطعی، ورود و خروج موقت، ترانزیت داخلی و خارجی، کارنه تیر بین المللی، مبدا و مقصد کارنه تیر، کاپوتاژ، امور مسافری، مرجوعی و قضایی فعالیت می کند.

وی یادآورشد: این گمرک رتبه نخست تجارت چمدانی در میان مرزهای زمینی و رتبه نخست صادرات در میان مرزهای شمال کشور را دارد.

شهرستان بندری آستارا با 85 هزار نفر جمعیت در شمال غربی استان گیلان واقع شده و به دلیل قرار گرفتن در نوار مرزی جمهوری آذربایجان، سومین مرز پرتردد کشور محسوب می شود به طوری که سالانه نزدیک یک میلیون نفر مسافر داخلی و خارجی از این مرز تردد می کنند.