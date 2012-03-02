مرکز اسناد تاریخ پزشکی در موزه دانشگاه علوم پزشکی شیراز افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، این موزه در ساختمان تاریخی متعلق به خانواده نمازی که جزء موقوفات حاج محمد نمازی بوده و در اختیار دانشگاه علوم پزشکی شیراز، قرار گرفته، مستقر شده است.

بخش مرکزی اسناد پزشکی در طبقه همکف این ساختمان ایجاد شده که علی رغم قدیمی بودن ساختمان، به نحو مطلوبی بازسازی شده است. در این بخش آثاری از علوم پزشکی دوران پیش از اسلام، دوران باشکوه تمدن اسلامی و دوره مفاخر علمی عصر حاضر نگهداری می شود.

از شخصیت هایی که آثار آنها در این موزه نگهداری می شود می توان به آثاری از دکتر کریم بهداد، دکتر محمدرضا محرری اشاره کرد که بسیار قابل توجه است. همچنین شهید دکتر حریری و مرحوم دکتر طاهری نیز دو شخصیت علمی برجسته در حوزه پزشکی بودند که پس از انقلاب اسلامی منشاء خدمات بسیاری در گروه پزشکی بوده اند.

این مرکز با حضور دکتر محمدهادی ایمانیه رئیس دانشگاه علوم پزشکی شیراز، دکتر محرری استاد بازنشسته این دانشگاه و دکتر ضیاء الدین تابعی استاد دانشگاه علوم پزشکی شیراز به بهره برداری رسید.