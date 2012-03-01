حضور مردم در انتخابات بر صلابت و عزت نظام اسلامی می افزاید

به گزارش خبرنگار مهر، در پیام نماینده ولی فقیه و نماینده مردم کهگیلویه و بویراحمد در مجلس خبرگان رهبری آمده است: خانه ملت پایگاهی برای وصول به بهترین تصمیمها در راستای اقامه دین و احیای ارزشهای دینی است. حضور مردم فهیم ایران در سالهای پس از پیروزی انقلاب در پای صندوقهای رای و مشارکت در سرنوشت خویش، همواره امیدها را افزایش داده و بر صلابت و عزت نظام اسلامی افزوده است و یاس و نومیدی و سرخوردگی را روانه اردوی دشمن مستکبر واسلام ستیزکرده است.

این پیام می افزاید: اینک که در آستانه نهمین دوره مجلس شورای اسلامی قرار داریم بار دیگر صحنه ای از صحنه های آزمایش ملت ایران فرا رسیده است. بی تردید ملت سربلند ایران از آزمایشهای مکرر دوران انقلاب و پس از آن اینک نیز با مشارکت بالا و امید بخش و دشمن ستیز فاتح و پیروز خارج خواهند شد. ملتی که دوستدار مصونیت دینی و اجتماعی است و اقتدارملی خویش را می طلبد، قطعاعزم و اراده خویش را برای این امر به نمایش خواهد گذاشت.

در این پیام آمده است: شرایط خاص و تاریخی پیش آمده در این دو سال که جهان شاهد بیداری ملل اسلامی است، طلایی ترین فرصت را برای ملت ایران پیش آورده است. حضور در انتخابات چشمهای پر انتظار دوخته شده به نظام دینی ما را از بارقه های نور پرکند و به ملل اسلامی نشان دهد که ملتهای مسلمان می توانند به استقلال خویش دست یابند و دست ایادی استکبار و استعمار را برای همیشه از ساحت جامعه خویش محو کنند.

آیت الله ملک حسینی در ادامه این پیام آورده است: مردم غیور و فهیم انقلابی استان کهگیلویه و بویراحمد شما در طول چند دوره انتخابات در کشور حائز رتبه اول حضور و مشارکت شده اید. نشان دهید که همچنان مصمم و استوار و عازم برای پیشگام بودن در همه عرصه ها و با انتخاب فرد متدین، صادق و خدوم رسالت خویش را نسبت به انقلاب، به انجام خواهید رساند.

در پایان این پیام آمده است: امید است به یاری خداوند قادر متعال، سالمترین انتخابات در کشور در این استان برگزار شود و همگان باعزمی راسخ برای اعتلا و آبادانی ایران عزیز در سایه هدایتهای رهبر معظم انقلاب اسلامی و امیدوار و دلگرم به الطاف و عنایات امام عصر (عج) تلاش کنند.