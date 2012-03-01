اجازه ندهید بودجه و اعتبار به کیفیت آموزش لطمه وارد کند

به گزارش خرنگار مهر، ابراهیم عزیزی بعدازظهر پنجشنبه در جلسه ای با مدیران و معاونین آموزش و پرورش استان بر ایجاد فضای مناسب فیزیکی و روحی برای اجرای سیستم 6-3-3 در مدارس تاکید کرد و اظهار داشت: اگر جامعه معلمان و دانش آموزان استان در خصوص فواید ومزایای اجرای این سیستم جدید آموزشی به خوبی توجیه و قانع نشوند ممکن است در اجرا به مشکل برخورده و آموزش خدشه دار شود.

وی به ضرب المثل معروف "خشت اول گر نهد معمار کج تا ثریا می رود دیوار کج" اشاره کرد و افزود: ایجاد فضای مناسب هم فیزیکی و هم روانی را به عنوان خشت اول اجرای سیستم 6-3-3 بدانید و دقت کنید تا زمینه پذیرش در جامعه فرهنگی استان فراهم شود.

وی گفت: احداث کلاس های جدید برای اجرای این سیسستم از اهمیت زیادی برخوردار است و این طور نباشد که تنها به ظرفیت های کنونی مدارس اکتفا کنیم.

استاندار هرمزگان و رئیس شورای آموزش و پرورش استان تاکید کرد: نباید اجازه دهیم مسائلی همچون ساخت و ساز، بودجه و اعتبار به کیفیت آموزش لطمه وارد کند و نقشه علمی ترسیم شده استان را ذره ای خدشه دار کند.

عزیزی با بیان اینکه افرادی که دارای دیپلم نظام قدیم 6-3-3 هستند از پایه علمی قوی تری نسبت به دیپلم نظام آموزشی فعلی برخوردارند اظهارداشت: قطعا اضافه شدن کلاش ششم به مقطع دبستان زیر بنای دانش مدرسه ای را در افراد محکم تر می کند اما مراقب باشید که روحیه ای سرخورده در دانش آموزان ایجاد نگردد وبگویند دوباره باید در دبستان در جا بزنند.

وی عنوان کرد: تقویت بنیه علمی دانش آموزان موجب می شود تا افراد در مقاطع بالاتر و دانشگاه با مشکل مواجه نشوند و پایه های حل مسائل علمی بهتر در حافظه آنها ماندگار می شود.