بیانیه مشترک استاندار و امام جمعه قزوین صادر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله باریک بین نماینده ولی فقیه و امام جمعه قزوین و احمد عجم استاندار قزوین با صدور بیانیه مشترکی خواستار حضور پرشور و گسترده مردم در انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی شدند.



در این بیانیه با اشاره به فرازی از بیانات مقام معظم رهبری آمده است: شرکت و حضور در انتخابات برای مردم یک فریضه ای سیاسی و دینی است و فردا آزمونی مهم برای ملتی سرافراز و مقاوم در پیش است و تکلیفی که خون شهدای عزیز انقلاب اسلامی آن را سنگین تر می کند و به همه ما یادآور می شود که اگر زنده و پاینده هستیم و اگر سربلند و عزتمندیم به برکت ایثارها و جانفشانی آنانی است که قدمی به عقب برنگشتند و با تکیه بر عنایات خاصه الهی در پیروی از پیر و مراد خویش امام امت خمینی کبیر(ره) سر از جان نشناختند و این انقلاب و اسلام عزیز را بیمه کردند.



در ادامه بیانیه آمده است: اینک مائیم و این امانت بزرگ الهی و رهبری فرزانه و مقتدر که راه را نشانمان می دهد تا همواره با عزت و اقتدار بمانیم و ثابت کنیم که بیداری جهان اسلام برخواسته از این تفکر والای الهی و مهدوی است.



در بیانیه آیت الله باریک بین و احمد عجم آورده شده: اینجانبان به عنوان خدمتگزارانی از خیل عظیم شما مردم حزب الله از تمامی آحاد ملت عزیز و شریف استان قزوین دعوت می کنیم دوشادوش هموطنانمان در سراسر کشور به ندای بر حق خمینی زمان مقام معظم رهبری(مدظله) چون همیشه لبیک گفته و در انتخابات سرنوشت ساز نهمین دوره مجلس شورای اسلامی با نیتی از ادای تکلیف الهی و با حضور بهنگام و به مثابه سبقت در کار خیر در ساعات اولیه اخذ رای حضور بهم رسانده و با انتخاب افراد اصلح مشمول دعای خاصه حضرت بقیه الله الاعظم (عج) شویم.

