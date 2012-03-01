مردم باید در رای دادن به افراد حجت داشته باشند

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌ الله محمدتقی مصباح یزدی ظهر پنجشنبه در دیدار با جمعی از دانشجویان بسیجی در قم با بیان اینکه در عمر همه انسانها لحظاتی وجود دارد که اگر تصمیم درستی بگیرند می تواند برکاتش تا صدها سال برای آنان و جامعه باقی بماند و بر عکس اظهار داشت: سقیفه یکی از موقعیت‌ های صدر اسلام بود که عده ای هنوز و در حالیکه علی(ع) در حال دفن پیامبر(ص) بود تصمیمی را گرفتند که امروز امت اسلامی بعد از 1400 سال ضربه آن را می خورد و دودش در چشم مسلمانان می رود.



ریشه تفرقه امروز امت اسلام در سقیفه است



وی اضافه کرد: اگر این حادثه رخ نمی داد امروز این همه شاهد پراکندگی و تفرقه مسلمانان و مشکلات امروز امت اسلامی نبودیم و جامعه اسلامی شکل دیگری به خود می‌ گرفت.



نماینده مجلس خبرگان رهبری بیان داشت: من تصور می‌کنم آنان وقتی این کار را کردند نمی‌دانستند چه عواقبی دارد و خیال می کردند حکومت و ریاستی است و چند صباحی خواهند بود و بعد هم می روند اما هنوز که هنوزاست مسلمانان از این اختلاف آسیب می بینند.



وی تاکید کرد: آنها نمی‌ دانستند که چه بلایی بر سر خودشان و بر سر مسلمانان می‌آورند و در داستان کربلا هم نظیر این اتفاق افتاد.



آیت الله مصباح با بیان اینکه در تاریخ انقلاب ما هم روزهایی مانند 15 خرداد و 22 بهمن موقعیت‌‌های استثنایی است اضافه کرد: کسانی که دوراندیش هستند و افقها را می بینند در این روزهای حساس درست تصمیم می گیرند اما بسیاری که خود در متن حوادث اند ممکن است نفهمند چه می کنند.



انسانهای با بصیرت دوراندیش اند



عضو مجلس خبرگان رهبری با اشاره به تاکید رهبر معظم انقلاب مبنی بر ادبیات قرآنی بصیرت بیان داشت: کسانی که اهل بصیرت هستند نتایج آن را می‌ فهمند اما برخی با آنکه خیال می کنند عمل به تکلیف شرعی می‌ کنند تیشه به ریشه دین می‌ زنند.



رئیس موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) با بیان اینکه در دوران ما هم لحظاتی پیش می‌ آید که خیلی حساس است گفت: می‌ توانیم کارهایی انجام دهیم که صدها سال در نامه عمل ما عبادت نوشته شود و برعکس برای ما عقاب و عذاب نوشته شود که ابداع سنت های حسنه و سیئه در زمره این کارهاست.



به کسانی رای دهیم که حافظ خون شهیدان اند



وی انتخابات را یکی از موقعیت‌های حساس در عمر ما دانست و تاکید کرد: در انتخاب افراد باید کاری کنیم که صدها سال برای ما ثواب نوشته شود و کسانی روی کار بیایند که از دستاوردهای شهدا و اسلام و انقلاب حمایت کنند.



آیت الله مصباح اضافه کرد: البته اگر از روی دوستی با دیگران و منافع شخصی و فامیل بازی به کسی رای دادیم و افرادی روی کار آمدند که ارزشها و خون شهدا کمرنگ شد در کارهای بد آنان تا قیامت شریک هستیم و به خون شهدا و به اصل شارع مقدس خیانت شده است.



وی به روی کار آمدن بنی صدر اشاره کرد و اظهار داشت: او اولین رئیس جمهور بعد از انقلاب بود و در همین قم در و دیوار از عکس او پر بود و حتی در بیوت علما و بیتی از نزدیکان امام هم برای او تبلیغ می کردند اما وقتی روی کار آمد به دنبال ایجاد فرهنگ غربی و لیبرالی بود و او با رای همین مردم سر کار آمد.



وی افزود: بنی صدر به نام انقلاب اسلامی تیشه به ریشه اسلام می‌ زد و کسانی که رای به او دادند در یک لحظه رای دادند اما شاید آنوقت نمی دانستند چه می‌کنند و بناست در خون بهشتی‌ ها شریک باشند.



استاد برجسته حوزه بیان داشت: در انتخابات باید کاری کنیم که صدها سال برای ما ثواب بنویسند و کاری نکنیم که روزی در خون مانند بهشتی‌ شریک باشیم.



عضو مجلس خبرگان رهبری تاکید کرد: مردم باید در رای دادن به افراد دارای حجت باشند زیرا در پیش خدا باید جوابگوی این باشیم که به چه دلیل به فردی رای می دهیم.



آیت‌ الله مصباح اضافه کرد: اگر در عمر طولانی ساعتی را برای خدا کار کنیم هر ساعتش بیش از یک عمر می‌ تواند برای ما ثواب و ارزش داشته باشد.



بیداری اسلامی؛ آثار انقلاب امام



عضو مجلس خبرگان رهبری بیداری اسلامی منطقه را از آثار و برکات انقلاب امام دانست و اظهار داشت: فواید و برکات آن تا قیام قیامت برای امام ثبت می شود و در پرونده اعمال ایشان نوشته خواهد شد.

