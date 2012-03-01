  1. استانها
  2. خراسان شمالی
۱۱ اسفند ۱۳۹۰، ۱۸:۲۳

در خراسان شمالی/

ادارات ثبت احوال تا پایان زمان رای گیری به مردم خدمات می دهند

ادارات ثبت احوال تا پایان زمان رای گیری به مردم خدمات می دهند

بجنورد - خبرگزاری مهر: مدیرکل ثبت احوال خراسان شمالی از ارائه خدمات ادارات ثبت احوال استان تا پایان زمان اخذ رای به شهروندان خبر داد.

جعفرگلزاری در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به الزامی بودن شناسنامه و کارت ملی برای رای دهندگان گفت: برای رفاه حال هم استانی های عزیز، ادارات ثبت احوال تمامی شهرستانهای استان، به تقاضای صدور شناسنامه المثنی پاسخ خواهند داد.

وی افزود: متقاضیانی که پیش از این درخواست صدور کارت ملی داده اند نیز می توانند به اداره ثبت احوال محل، مراجعه و کارت ملی خود را دریافت کنند.

وی اظهار داشت: به منظور مشارکت آحاد مردم در انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی، چنانچه شهروندانی کارت ملی آنان مفقود و یا به دلایلی دسترسی به آن برایشان مقدور نباشد می توانند با مراجعه به ادارات ثبت احوال، گواهی تأیید شماره ملی دریافت کنند.

مدیرکل ثبت احوال استان یاد آورشد: ادارات ثبت احوال در استان خراسان شمالی، تا پایان زمان رای گیری جهت ارائه خدمات به شهروندان عزیز دایر خواهد بود.

کد مطلب 1548215

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها