ادارات ثبت احوال تا پایان زمان رای گیری به مردم خدمات می دهند

جعفرگلزاری در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به الزامی بودن شناسنامه و کارت ملی برای رای دهندگان گفت: برای رفاه حال هم استانی های عزیز، ادارات ثبت احوال تمامی شهرستانهای استان، به تقاضای صدور شناسنامه المثنی پاسخ خواهند داد.

وی افزود: متقاضیانی که پیش از این درخواست صدور کارت ملی داده اند نیز می توانند به اداره ثبت احوال محل، مراجعه و کارت ملی خود را دریافت کنند.

وی اظهار داشت: به منظور مشارکت آحاد مردم در انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی، چنانچه شهروندانی کارت ملی آنان مفقود و یا به دلایلی دسترسی به آن برایشان مقدور نباشد می توانند با مراجعه به ادارات ثبت احوال، گواهی تأیید شماره ملی دریافت کنند.

مدیرکل ثبت احوال استان یاد آورشد: ادارات ثبت احوال در استان خراسان شمالی، تا پایان زمان رای گیری جهت ارائه خدمات به شهروندان عزیز دایر خواهد بود.