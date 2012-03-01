طرح نظارتی ویژه نوروز در هرمزگان اجرا می شود

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالمجید عبدلی زاده بعدازظهر پنجشنبه در جمع خبرنگاران بیان داشت: با توجه به فرا رسیدن سال نو و افزایش تقاضای عمومی برای بسیاری از کالا ها و خدمات در روزهای پایانی سال و ایام تعطیلات نوروزو لزوم کنترل و نظارت بازار کالا و خدمات بخصوص کالاهای اولویت دار به منظور جلوگیری از هرگونه کمبود و افزایش غیر منطقی قیمتها این طرح از 11 اسفندماه آغاز می شود.

سرپرست سازمان صنعت، معدن و تجارت استان، افزایش خرید و تقاضای عمومی برای بسیاری از کالا و خدمات در روزهای پایانی سال و ضرورت کنترل و نظارت بر وضعیت بازار این کالا و خدمات در مرحل تامین، توزیع، ارائه خدمات و قیمت، ایجاد زمینه مناسب برای تامین مایحتاج عمومی و همچنین جلو گیری از تخلفات احتمالی و رسیدگی سریع و دقیق به شکایات و گزارشهای مردمی و برخورد با متخلفان را از اهداف این طرح برشمرد.

عبدلی زاده موارد مهم نظارتی در اجرای این طرح را در بخش کالایی شامل البسه و پوشاک، کیف و کفش، آجیل و خوشکبار و شیرینی جات، لبنیات، گوشت قرمز، گوشت مرغ ، قندو شکر، روغن نباتی، برنج، میادین میوه و تربار و نمایشگاههای عرضه مستقیم کالا اعلام کرد.

وی اظهار داشت: در عرصه خدماتی شرکت های مسافربری، حمل و نقل درون شهری و برون شهری؛ اماکن تفریحی و فرهنگی، سیاحتی، واحدهای اقامتی،غذا خوریها و رستورانهای بین شهری مورد بازرسی قرار خواهند گرفت.

دبیر ستاد تنظیم بازار استان اضافه کرد: در اجرای مطلوب این طرح با هماهنگی های صورت گرفته با بهره گیری از حداکثر توان بازرسی این سازمان، بازرسان اصناف وهمکاری انجمن حمایت از حقوق مصرف کنندگان و همچنین اتحادیه های صنفی و همکاری سایر دستگاههای نظارتی از جمله شبکه بهداشت و درمان ،پایانه های مسافربری، میراث فرهنگی و گردشگری و تعزیرات حکومتی گشت های مشترک در این استان برگزار می شود.

وی عنوان کرد: در راستای خدمات رسانی به شهروندان و مهمانان نوروزی از هیچ کوششی فرو گزار نخواهیم کرد.