وجود 99 شعبه اخذ رای در قدس/ 95 درصد فعالان برگزاری انتخابات از مشاغل آزاد هستند

به گزارش خبرنگار مهر، علی جهانبخشی ظهر پنجشنبه در نشست صمیمی با خبرنگاران خبرگزاری های شهرستان قدس اظهار داشت: طبق برنامه ریزی و اقدامات مربوطه، فردا 12 اسفندماه سال جاری 99 شعبه اخذ رای در محلات مختلف شهرستان قدس فعال خواهد شد.

وی با اشاره به افزایش جمعیت در قدس افزود: تعداد شعب اخذ رای در این شهرستان نسبت به دوره های گذشته انتخابات، 9 شعبه افزوده شده است.

95 درصد فعالان انتخابات قدس افراد با مشاغل آزاد هستند

این مسئول عنوان کرد: در مجموع در این شهرستان بالغ بر دو هزار نفر در امر انتخابات فعالیت می کنند که از این تعداد 95 درصد را افراد غیر اداری و دارای مشاغل آزاد تشکیل می دهند.

جهانبخشی ادامه داد: 24 ساعت قبل از برگزاری انتخابات، تمامی تجهیزات در شعب اخذ رای مستقر خواهد شد تا انتخابات هرچه باشکوه تر برگزار می شود.

آماده باش تمامی عوامل اجرایی در قدس

فرماندار شهرستان قدس یادآور شد: برای تمامی عوامل اجرایی و کاربران رایانه دوره های آموزشی برگزار شده و هم اکنون تمامی آنها در حال آماده باش هستند.

وی با اشاره به فراهم شدن ساز و کار امنیتی برای برگزاری هرچه مطلوب تر انتخابات اعلام کرد: طبق بررسی ها مشخص شده است که بیش از 60 درصد از مردم شهرستان قدس در انتخابات شرکت می کنند و حضور فعال خواهند داشت.

برگزاری 30 جلسه و همایش با محوریت انتخابات

این مسئول افزود: برای هرچه بهتر برگزار شدن انتخابات، طی مدت اخیر در مجموع 30 جلسه و همایش با محوریت اهمیت انتخابات و حضور حداکثری مردم در شهرستان قدس برگزار شده است.

جهانبخشی با اشاره به میزان تخلفات کاندیداها در این شهرستان اظهار داشت: با فعالیت ویژه کمیته های نظارت، اجرا و امحاء، در شهرستان تخلف چشم گیر انتخاباتی وجود نداشته است تنها در چند مورد وسایل نقلیه توقیف و چند نفر از افراد ستادها بازداشت شدند که تمامی این اقدامات در راستای افزایش نظم و قانون در شهرستان انجام شد.