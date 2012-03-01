مشارکت در اداره امور سیاسی از طریق رأی نشانه بالندگی سیاسی جامعه است

به گزارش خبرگزاری مهر، دانشگاه جامع علمی کاربردی کرمانشاه به مناسبت برگزاری انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی بیانیه ای صادر کرد.

بیانیه این دانشگاه آمده است: تاریخ 33 ساله انقلاب اسلامی ایران، سرشار از حماسه‌آفرینی و افتخارات ملی است.بیش از سه دهه است که میهن اسلامی، شاهد غرور‌آفرینی این ملت غیور و فهیم است. ملتی که همواره قدر موقعیت‌های ارزشمندی را که به برکت نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران مهیا گشته است، دانسته‌ و هر روز، برگی دیگر بر دفتر افتخارات خود می‌افزاید.

در ادامه این بیانیه می خوانیم: در این میان، حضور در پای صندوق‌های رأی و تثبیت حق تعیین سرنوشت، از بارزترین وجهه‌های بصیرت و آگاهی این مردم بوده و باور داریم که بار دیگر شاهد حضوری گسترده و تحسین‌برانگیز در روز 12 اسفند‌ماه، روز انتخابات مجلس شورای اسلامی خواهیم بود. حضوری که جلوه اتحاد آحاد امت و طیف‌های مختلف سیاسی و اجتماعی کشور از یک سو، و موجب سرافکندگی و انشقاق دولت‌های استکباری و مستبد، از سوی دیگر، خواهد بود.

دانشگاه علمی کاربردی در این بیانیه آورده است: مشارکت در اداره امور سیاسی، اجتماعی جامعه از طریق رأی و انتخاب نامزد اصلح برای حضور در خانه ملت، بیش از هرچیز دیگری، نشانه رشد و بالندگی سیاسی جامعه است. از یاد نبریم که بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی، در مورد انتخابات فرمودند: "این وظیفه‌ای است الهی و وظیفه‌ای است ملی و وظیفه‌ای است انسانی"

در پایان این بیانیه آمده است: مسئولان، دانشجویان، مدرسان و کارکنان دانشگاه جامع علمی‌کاربردی، ضمن بزرگداشت یاد و خاطره شهدای عزیز و میثاق دوباره با ارزش‌های انقلاب اسلامی وحضرت امام خمینی (ره) و تجدید بیعت با رهبر عظیم‌الشان انقلاب، آحاد ملت شریف ایران اسلامی، بویژه جامعه دانشگاهی کشور را به حضور پرشور و گسترده در نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی و انتخاب اصلح، دعوت می‌نماید.

حضور مردم در انتخابات خط بطلانی بر اندیشه های استکباری است

علی اشرف رشیدی مدیر کل زندان های استان کرمانشاه در جمع پرسنل اداری و ستادی زندان های استان با اشاره به توطئه های مختلف استکبار جهانی وایادیش، برحضور آگاهانه ومشارکت همه اقشار جامعه در انتخابات یوم الله دوازدهم اسفند ماه تأکید کرد .

مدیرکل زندان های استان کرمانشاه تاکید کرد: حضور در انتخابات مایه یأس وناامیدی دشمنان انقلاب وموجب استحکام و انسجام هرجه بیشتر نظام اسلامی و خط بطلان بر اندیشه های مسموم استکباری است.

رشیدی افزود: ریختن هر رأی در صندوق آراء، تیرهای آتشینی است که بر پیکره نظام سلطه وتفکر الحادی ایادیش در منطقه فرود خواهد آمد و برگ زرین دیگری در کارنامه انقلاب ثبت خواهد شد.

وی تصریح کرد: مردم غیور وسلحشور ایران اسلامی بار دیگر با حضور گسترده خود در پای صندق های رأی اقتدار واستحکام نظام اسلامی را به رخ جهانیان خواهند کشید وبر آرمانهای انقلاب مهرتأئید خواهند زد .

جلوگیری از اطاله دادرسی از اولویت برنامه های حوزه قضایی است

معاون دادستان دادسرای نظامی کرمانشاه گفت: جلوگیری از اطاله دادرسی از اولویت برنامه های این حوزه قضایی است.

دهنوی رسیدگی به موقع امور قضایی زندانیان و جلوگیری از اطاله دادرسی را از اولویت برنامه های حوزه قضایی برشمرد و افزود: با توجه به برنامه ریزی انجام شده تلاش گردیده ضمن افزایش حضور قضات و مسئولان قضایی در زندان ها، مشکلات مددجویان بصورت حضوری و چهره به چهره مورد بررسی قرار گرفته و از اطاله دادرسی جلوگیری شود.

معاون دادستان و قاضی ناظر بر زندان دادسرای نظامی استان کرمانشاه گفت: حفظ نظم و امنیت در جامعه از اولویت برنامه های قضایی است.

وی افزود: زندان ها علاوه بر جنبه تأمینی، رسالت خطیر اصلاحی و تربیتی را عهده دار و اهتمام مجموعه قضایی کاهش آمار کیفری و ایجاد زمینه بازگشت سعادت مندانه مددجویان به جامعه است.

انتخابات تبلور مشارکت سیاسی مردم است

آخرین نشست آموزشی توجیهی کلیه عوامل اجرایی انتخابات شهرستان روانسر برگزار شد.

امام جمعه روانسر در آخرین نشست آموزشی توجیهی همه عوامل اجرایی انتخابات این شهرستان با بیان اینکه هوشیاری و بصیرت پیام انقلاب اسلامی به دنیاست گفت: مردم برای ادامه راه عزت بخش اسلام ، تحقق اصول انقلاب و آرمانهای امام راحل به صحنه می آیند.

ملاعبدالله غفوری با تاکید بر اینکه صیانت از آرای مردم و امانتداری مهمترین وظیفه عوامل اجرایی انتخابات است افزود: برگزاری انتخابات هایی سالم و قانونمند در طول 33 سال گذشته نمونه بارزی از مردم سالاری دینی است.

فرماندارروانسر نیز در این نشست گفت: انتخابات تبلور مشارکت سیاسی مردم است و متولیان برگزاری انتخابات، نقش اصلی و مسئولیت مستقیم در برگزاری صحیح و قانونمند انتخابات را بر عهده دارند.

جلال صفری افزود: 1200 نفر کار اجرای انتخابات را در شهرستان روانسر بر عهده دارند.

وی با اشاره به در نظرگرفتن 53 شعبه اخذ رای در این شهرستان، گفت: از این تعداد 23 شعبه شهری و 30 شعبه روستایی است.

