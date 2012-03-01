نماینده خدمتگزار به مجلس معرفی کنیم/ البرزیها حماسه می آفرینند

عیسی فرهادی در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص انتخابات فردا جمعه و حضور شهروندان استان البرز در پای صندوق های رای تاکید کرد: البرزیها بار دیگر و با حضور چشمگیر در پای صندوق های رای حماسه ای خلق می کنند که در تاریخ البرز سرافراز ماندگار خواهد شد.

وی اظهار داشت: البرز استانی نوپا با جمعیتی چند میلیونی است که تک تک ساکنان آن بومی و غیر بومی، پیر و جوان و خرد و کلان در تعیین سرنوشت و آینده آن نقش دارند.

فرهادی تصریح کرد: باور به نقش آفرینی مردم استان البرز در روز 12 اسفند و نقشی که در تعیین سرنوشت خویش دارند، نه تنها ادعا نیست که حقیقتی مسلم و روشن و ثابت شده است؛ نمونه اخیر آن راهپیمایی پرشکوه 22 بهمن در این استان است.



استاندار البرز با اشاره به شرایط خاص داخلی و خارجی ایران گفت: مردم با بصیرت ایران اسلامی همچون گذشته با درک این شرایط، یک بار دیگر با حضور دشمن شکن خود در عرصه انتخابات نقشه های شوم دشمنان نظام و انقلاب را نقش بر آب خواهند کرد.



وی افزود: حضور حداکثری مردم در پای صندوق های رای معادلات بدخواهان نظام را برهم می زند و بار دیگر ثابت می کند که مردم ایران و به تبع آن مردم استان البرز دوستدار کشور و ولایت فقیه هستند.



فرهادی به نقش تعیین کننده مجلس در پیشرفت کشور اشاره کرد و گفت: قوه مققنه با تصویب قوانین و اجرای آن توسط دستگاههای اجرایی به طور مستقیم می تواند در پیشرفت و آبادانی این مرز و بوم نقش داشته باشد و چنانچه نمایندگانی ناآشنا به قوانین وارد مجلس شوند، در نهایت قانونهایی وضع می شود که نتایج آن به ضرر مردم خواهد بود.



استاندار البرز بر این اساس رسالت اصلی مردم در روز انتخابات را معرفی نماینده ای دلسوز، آگاه، متعهد و مخلص به مجلس شورای اسلامی برشمرد که هم و غم او توسعه و عمران استان البرز در تمامی زمینه ها است.

