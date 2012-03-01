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۱۱ اسفند ۱۳۹۰، ۱۶:۰۰

تقوی در گفتگو با مهر:

مردم با دقت و آگاهی نامزدهای اصلح را انتخاب کنند/توصیه به نامزدهای انتخابات

مردم با دقت و آگاهی نامزدهای اصلح را انتخاب کنند/توصیه به نامزدهای انتخابات

رئیس شورای سیاست گذاری ائمه جمعه کشور تأکید کرد: مردم باید با دقت و آگاهی نامزدهای اصلح را انتخاب و آنها را به مجلس نهم بفرستند.

حجت الاسلام سیدرضا تقوی رئیس شورای سیاست گذاری ائمه جمعه در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به حضور مردم در انتخابات مجلس نهم گفت: حضور گسترده مردم در انتخابات نظام را تقویت می کند، البته مردم باید با دقت و آگاهی نامزدهای اصلح را به عنوان نماینده به مجلس بفرستند.

تقوی افزود: انتخابات فقط انداختن برگ رأی در صندوق نیست، بلکه مردم با شرکت در انتخابات حضور همیشگی در صحنه اقتدار کشور و حفظ منافع ملی را به اثبات می رسانند.

رئیس شورای سیاست گذاری ائمه جمعه با بیان اینکه مردم با وظایف خود به خوبی آشنا هستند، گفت: مردم در طول دوران انقلاب با وظایف خود آشنا شده اند و به رشد سیاسی رسیده اند و این رشد را بارها در انتخابات نشان داده اند.

وی در ادامه خطاب به نامزدهای انتخابات مجلس نهم گفت: هر کس در انتخابات پیروز شد باید به تعهدات خود به ملت عمل کند و آنهایی که رأی نیاوردند باید بدانند که عرصه خدمت در کشور وسیع است، خدمت فقط مجلس نیست و می توان در سنگرهای متعددی به مردم و انقلاب خدمت کرد.

رئیس شورای سیاست گذاری ائمه جمعه تأکید کرد: پس از نتایج انتخابات باید رفاقت به جای رقابت حاکم شود و همه به منتخبین مردم کمک کنند تا برنامه های خود را در مجلس نهم در جهت دستیابی به اهداف و تعالی انقلاب به پیش ببرند.

کد مطلب 1548221

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