مردم با دقت و آگاهی نامزدهای اصلح را انتخاب کنند/توصیه به نامزدهای انتخابات

حجت الاسلام سیدرضا تقوی رئیس شورای سیاست گذاری ائمه جمعه در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به حضور مردم در انتخابات مجلس نهم گفت: حضور گسترده مردم در انتخابات نظام را تقویت می کند، البته مردم باید با دقت و آگاهی نامزدهای اصلح را به عنوان نماینده به مجلس بفرستند.

تقوی افزود: انتخابات فقط انداختن برگ رأی در صندوق نیست، بلکه مردم با شرکت در انتخابات حضور همیشگی در صحنه اقتدار کشور و حفظ منافع ملی را به اثبات می رسانند.

رئیس شورای سیاست گذاری ائمه جمعه با بیان اینکه مردم با وظایف خود به خوبی آشنا هستند، گفت: مردم در طول دوران انقلاب با وظایف خود آشنا شده اند و به رشد سیاسی رسیده اند و این رشد را بارها در انتخابات نشان داده اند.

وی در ادامه خطاب به نامزدهای انتخابات مجلس نهم گفت: هر کس در انتخابات پیروز شد باید به تعهدات خود به ملت عمل کند و آنهایی که رأی نیاوردند باید بدانند که عرصه خدمت در کشور وسیع است، خدمت فقط مجلس نیست و می توان در سنگرهای متعددی به مردم و انقلاب خدمت کرد.

رئیس شورای سیاست گذاری ائمه جمعه تأکید کرد: پس از نتایج انتخابات باید رفاقت به جای رقابت حاکم شود و همه به منتخبین مردم کمک کنند تا برنامه های خود را در مجلس نهم در جهت دستیابی به اهداف و تعالی انقلاب به پیش ببرند.