کشورهای استکباری راهبرد تهدید نرم را برای مبارزه با ایران برگزیده اند

به گزارش خبرنگار مهر، امیر سرتیپ احمدرضا پوردستان، ظهر پنجشنبه در آیین افتتاحیه ساختمان طرح تکمیلی بیمارستان 550 شمس‌الشموس مشهد با بیان این مطلب که نیروهای مسلح از جمله ارتش از آمادگی بالایی برای دفاع از کشور در مقابل تهدیدات احتمالی دشمنان برخورهستند، اظهار کرد: استکبار جهانی وآمریکا به دلیل افزایش قدرت و توانمندی نیروهای مسلح ایران از تحمیل جنگ علیه ایران ناامید شده و بر تهاجم فرهنگی و تهدید نرم خود علیه نظام اسلامی افزوده است.

وی با بیان اینکه قدرتمندان آمریکا و اسرائیل به آخر خط رسیده اند اظهارکرد: حرکت های آزادی خواهانه، بیداری اسلامی و قیام ضد وال‌استریت نشانگر این موضوع است که رژیم صهیونیستی و آمریکا به آخر خط رسیده اند.

وی با بیان این مطلب که در طی چند سال گذشته آمریکا با پیش گرفتن سیاست‌ی غلط می خواهد از طریق منابع جهان از موجودیت خود حمایت و حفاظت کند، افزود: تصمیم آمریکا از حمله و لشکرکشی به افغانستان مسئله ایران بود که این امر به دلیل سیاست های رهبری آگاه و نیروی نظامی قدرتمند سبب شکست توطئه آمریکا شد.

پوردستان با اشاره به موج اسلام‌هراسی نیز عنوان کرد: غربی‌ها با این شعار که همه مسلمانان تروریست نیستند اما همه تروریست‌ها مسلمان هستند درصدد بودند که موج اسلام‌هراسی را درمیان کشورهای جهان راه بیندازند که در این زمینه نیز با شکست مواجه شدند.

فرمانده نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران ادامه داد: در حال حاضر بیش از 2 هزار موسسه پژوهشی و کانون تفکر، جزو اتاق‌های فکر ایالات متحده آمریکا هستند که در موضوعات مختلف کارهای مطالعاتی را انجام می‌دهند.

فرمانده نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران در خصوص میزان اعتبارات نیروهای مسلح عنوان کرد: اعتبارات نیروهای مسلح محدود بوده و در حال حاضر با فروش اراضی مقداری از اعتبارات نیروهای مسلح تامین می‌شود.

وی با اشاره به بیمارستان های ارتش گفت: بیمارستان‌های ارتش قدمت بسیار بالایی را دارند وعواملی مانند هشت سال جنگ تحمیلی از جمله موضوعاتی است که می تواند این قدمت را نشان دهد.