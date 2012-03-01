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۱۱ اسفند ۱۳۹۰، ۱۹:۳۱

رهنما:

مردم کهگیلویه و بویراحمد بار دیگر حماسه ساز خواهند شد

مردم کهگیلویه و بویراحمد بار دیگر حماسه ساز خواهند شد

یاسوج- خبرگزاری مهر: رئیس ستاد انتخابات کهگیلویه و بویراحمد گفت: مردم این استان باردیگر با مشارکت گسترده در انتخابات مجلس نهم شورای اسلامی، رکورد شکن و حماسه ساز خواهند شد.

به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی رهنما بعد از ظهر پنج شنبه در جمع خبرنگاران افزود: مردم شهید پرور، ولایتمدار و سلحشور استان همانند انتخابات‌ گذشته، روز جمعه پرشورتراز گذشته در پای صندو‌ق‌های اخذ رای حضور می یابند.

وی همچنین اظهارداشت: براساس قانون، مدت زمان اخذ رای برای انتخابات مجلس شورای اسلامی 10 ساعت پیش بینی شده است.

 این مسئول بیان کرد: به استناد قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی، وزیر کشوربر اساس درخواست فرمانداران می‌تواند مدت زمان رای گیری را افزایش دهد.

رهنما تاکید کرد: مطابق سخنان رییس ستاد انتخابات کشور، تا زمانی که متقاضی در شعب اخذ رای وجود داشته باشد فرآیند اخذ رای ادامه خواهد داشت.

معاون سیاسی وامنیتی استانداری افزود: مردم برای شرکت در انتخابات باید اصل شناسنامه و کارت ملی را به همراه داشته باشند.

رهنما بیان داشت: درخواست ما از مردم  این است که در ساعت‌های اولیه صبح 12اسفند ماه با حضور در پای صندوق‌های رای، آراء خود را به صندوق بیاندازند و حضور در پای صندوق‌های اخذ رای را به ساعات پایانی انتخابات موکول نکنند.

کد مطلب 1548223

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