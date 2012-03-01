هواداران نامزدهای انتخابات از هرگونه فعالیتهای تبلیغاتی پرهیز کنند

کبری مهرورز در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: براساس ماده 56 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی، تبلیغات از ساعت هشت صبح پنجشنبه 11 اسفند ماه سال جاری ممنوع شده است.

وی اظهارداشت: هواداران نامزدهای انتخاباتی در حوزه انتخابیه سراسر استان به ویژه زمان حضور در شعب اخذ رأی نیز از همراه داشتن هر گونه نماد تبلیغاتی نامزد خاص مثل عکس، بروشور، ایجاد تجمع و حرکت دسته جمعی همراه داوطلب نمایندگی مجلس خودداری کنند.

جانشین رئیس ستاد انتخابات گیلان ابراز امیدواری کرد: با همکاری بیش از پیش همه هواداران نامزدهای انتخاباتی، در روز جمعه 12 اسفند ماه با مشارکت گسترده مردم ایران اسلامی و مردم سرافراز و ولایتمدار استان در انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی حماسه ای دیگر از حضور مردم خلق شود.

وی افزود: مردم در سایه ایمان، بصیرت و تعهد برای تثبیت انقلاب و نظام جمهوری اسلامی با حضوری گسترده به پای صندوق های رای خواهند آمد.

وی اظهار داشت: پرچم الهام بخش اسلامی بر دوش این مردم شریف است که به یقین با توکل بر خدا و با اراده عظیم ملت به صاحب اصلی آن حضرت ولی عصر (عج) تحویل خواهد شد.

مهرورز ادامه داد: انتخابات ۱۲ اسفند ماه حماسه ای بسیار عظیم تر از ۲۲ بهمن خواهد بود و به همه جهانیان ثابت خواهد کرد که ملت ایران در حمایت از آرمانهای امام خمینی (ره) و انقلاب منسجم و ید واحده است.