حضور مردم در انتخابات رزمایشی عمومی است

حجت‌الاسلام علی دشتکی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه همواره انتخابات در ایران با حساسیت و نگاه ویژه از سوی کشورهای مختلف بویژه کشورهای غربی دنبال شده است افزود: انتخابات ایران تاثیرگذارترین انتخابات در منطقه و جهان است.

وی، تحولات منطقه و همچنین فرایند جهانی ایجاد شده در کشورهای غربی را یادآور شد و تاکید کرد: حضور گسترده و منسجم ملت ایران در پای صندوق های رای همواره موجب خنثی شدن توطئه های دشمنان و ایجاد یاس و ناامیدی در بین دولت های استعماری شده است.

حجت الاسلام دشتکی افزود: نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران در همه عرصه‌ها به شیوه‌های مبتکرانه و نوآورانه عمل کرده و به‌عنوان یک پدیده بدیع مطرح است.



وی با اشاره به اینکه جمهوری اسلامی ایران در همه عرصه‌های سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی مبتکرانه عمل کرده است افزود: شعار نظام مقدس جمهوری اسلامی بر همین اساس بوده است.



مدیر کل تبلیغات اسلامی استان زنجان با بیان اینکه مهم‌ترین شعار جمهوری اسلامی ایران، "استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی" است، تصریح کرد: بدیهی است که تحقق این شعار با حضور گسترده و فعال مردم انجام می‌شود.



حجت الاسلام دشتکی با اشاره به اینکه حضور مردم در صحنه انواع مختلفی دارد، ادامه داد: حضور در انتخابات به معنی حضور در همه عرصه‌های عملیاتی نظام است و با این حضور مردم در سرنوشت خود دخیل می‌شوند.



وی با بیان اینکه حضور مردم در نهمین دوره از انتخابات مجلس شورای اسلامی اهمیت بسیار زیادی دارد، افزود: مردم با حضور خود هم شعار "استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی" را استمرار می‌بخشند و هم بر عملکرد مسئولان نظارت دارند.



حجت الاسلام دشتکی افزود: حضور گسترده و مشارکت ملی در انتخابات طمع دشمنان به نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران را از بین می‌برد.



مدیر کل تبلیغات اسلامی استان زنجان با بیان اینکه حضور مردم در انتخابات موجب تداوم اهداف، آرمان‌ها و شعارهای نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران می‌شود، اضافه کرد: همچنین این حضور پاسخی به دشمنان است تا چشم طمع به ملت و نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران نداشته باشند.



حجت الاسلام دشتکی همچنین با تاکید بر اینکه مردم باید بر اساس معیارها و اصول تعریف شده فرد مورد نظر خود را انتخاب کنند، ادامه داد: حضور پر شور، متفکرانه و محققانه در تسریع تحقق اهداف کشور که رفاه و سعادت مادی و معنوی عموم است، نقش بسیار زیادی دارد.