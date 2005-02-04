راه كوبا براي قهرماني هموار شد // شكست تيم ملي كشتي فرنگي ايران درمقابل كوبا

به گزارش خبرنگار مهر ديدار حساس تيم ملي كشتي كشورمان با تيم قدرتمند كوبا قهرمان جهان در سال 2003 صبح امروز در سالن شهداي هفتم تير تهران برگزار شد و تيم كوبا توانست با نتيجه 16 بر 10 تيم ملي كشورمان را شكست دهد.

كوبا كه پيش از ايران ، روسيه ديگرمدعي قهرمان در جام جهاني كشتي فرنگي را نيز شكست داده بود ، ديگر سدي در راه قهرمان خود در اين رقابت ها پيش رو ندارد.

حسن رنگرز مهدي توكلي و رضا زيدوند در مقابل حريفان كوبايي خود پيروز شدند اما در 4 وزن ديگر پيروزي از آن كشتي گيران كوبايي شد.

در اين ديدار و پيش از برگزاري رقابت وزن 120 كيلوگرم تيم هاي ايران و كوبا با نتيجه 9 بر 11 به نفع كوبا رقابت داشتند و پيروزي هر كدام از كشتي گيران مي توانست پيروزي هر يك از تيم ها را تعيين كند اما سجاد برزي كشتي گير كشورمان با ضربه فني مغلوب حريف كوبايي خود ميخاييل لوپز شد تا روياهاي قهرماني كشتي رنگي ايران درجام جهاني نقش بر آن شود.

نتيجه ديدار دو تيم كوبا و ايران به شرح زير رقم خورد:

كوبا 16 - ايران 10

55 كيلوگرم: لازاروريواز يك - حسن رنگرز 2

60 كيلوگرم : - حميد با وفا صفر

66 كيلوگرم: الاين ميليان صفر - مهدي توكلي 2

74 كيلوگرم: اوليس هيدررو 5- مجتبي باباجان زاده يك

84 كيلوگرم: لوييس مندوز 2 - روح الله ميكاييلي صفر

96 كيلوگرم : الاين ريواز يك - رضا يدوند 4

120 كيلوگرم: ميخاييل لوپز با ضربه فني سجاد برزي را شكست داد.