سند آمایش سرزمین دانشگاههای علوم پزشکی نهایی شد

دکتر محمدعلی محققی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: سند آمایش سرزمین دانشگاهها و مراکز آموزش عالی علوم پزشکی نهایی شده است و در حال حاضر هم شورای گسترش دانشگاهها برای تصویب رشته های جدید از سند مربوطه تبعیت می کند.

معاون وزیر بهداشت یادآور شد: این سند در شورای معاونان و شورای سیاستگذاری وزارت بهداشت به تصویب رسیده و برای تصویب نهایی به معاونت نظارت راهبردی ریاست جمهوری ارائه شده است.

وی گفت: سند آمایش سرزمین پس از طی مسیر قانونی خود برای تصویب، به دانشگاه های علوم پزشکی ابلاغ می شود.

به گزارش مهر، بر اساس جزئیات طرح آمایش سرزمین و مراکز آموزش عالی در حوزه سلامت، دانشگاههای علوم پزشکی به 6 کلاس شامل دانشگاههای بین المللی، دانشگاههای ملی، دانشگاههای استانی، مراکز آموزش عالی سلامت، دانشکده های سلامت و مرکز جامعه نگر سلامت تقسیم بندی می شوند.

همچنین بر اساس این طرح کشور به 9 منطقه آمایشی تقسیم می‌شود و دانشگاه‌های علوم پزشکی با کارکرد ملی در رأس مناطق قرار می‌گیرند و دانشگاه‌های علوم پزشکی تهران، شهید بهشتی، شیراز، مشهد، اصفهان، تبریز، کرمان، اهواز و کرمانشاه جزء 9 منطقه آمایشی محسوب می‌شوند.