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۱۳ اسفند ۱۳۹۰، ۹:۰۹

معاون آموزشی وزارت بهداشت:

سند آمایش سرزمین دانشگاههای علوم پزشکی نهایی شد

سند آمایش سرزمین دانشگاههای علوم پزشکی نهایی شد

معاون آموزشی وزارت بهداشت از نهایی شدن سند آمایش سرزمین مراکز آموزش عالی در علوم پزشکی خبر داد و گفت: این سند در وزارت بهداشت نهایی و برای تصویب به معاونت نظارت راهبردی ریاست جمهوری ارائه شد.

دکتر محمدعلی محققی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: سند آمایش سرزمین دانشگاهها و مراکز آموزش عالی علوم پزشکی نهایی شده است و در حال حاضر هم شورای گسترش دانشگاهها برای تصویب رشته های جدید از سند مربوطه تبعیت می کند.

معاون وزیر بهداشت یادآور شد: این سند در شورای معاونان و شورای سیاستگذاری وزارت بهداشت به تصویب رسیده و برای تصویب نهایی به معاونت نظارت راهبردی ریاست جمهوری ارائه شده است.

وی گفت: سند آمایش سرزمین پس از طی مسیر قانونی خود برای تصویب، به دانشگاه های علوم پزشکی ابلاغ می شود.

به گزارش مهر، بر اساس جزئیات طرح آمایش سرزمین و مراکز آموزش عالی در حوزه سلامت، دانشگاههای علوم پزشکی به 6 کلاس شامل دانشگاههای بین المللی، دانشگاههای ملی، دانشگاههای استانی، مراکز آموزش عالی سلامت، دانشکده های سلامت و مرکز جامعه نگر سلامت تقسیم بندی می شوند.

همچنین بر اساس این طرح کشور به 9 منطقه آمایشی تقسیم می‌شود و دانشگاه‌های علوم پزشکی با کارکرد ملی در رأس مناطق قرار می‌گیرند و دانشگاه‌های علوم پزشکی تهران، شهید بهشتی، شیراز، مشهد، اصفهان، تبریز، کرمان، اهواز و کرمانشاه جزء 9 منطقه آمایشی محسوب می‌شوند.

کد مطلب 1548232

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