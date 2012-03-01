سه هزار نیرو در خراسان شمالی نظم و امنیت انتخابات را برعهده دارند

سرهنگ پاسدار صفوه الله امام وردی محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: تامین امنیت صندوق های رای در سطح استان به عهده نیروی انتظامی است و جمعی از برادران فعال بسیجی استان نیز به تامین امنیت انتخابات کمک می کنند.

وی اظهارداشت: 80 درصد نیروهای تامین کننده نظم و امنیت انتخابات مربوط به نیروی انتظامی و 20 درصد باقی مانده مربوط به نیروهای فعال بسیجی است.

محمدی با اشاره به اهمیت انتخابات مجلس نهم ، بر حضور حداکثری مردم در پای صندوق های رای تاکید کرد و افزود: مردم ولایت مدار، انقلابی و متعهد ایران اسلامی با بصیرت و آگاهی و با بهره مندی از تجربیات سه دهه گذشته، 12 اسفند ماه در پای صندوق های رای حاضر و کاندیدای اصلح خود را انتخاب خواهند کرد.

وی وفاداری مردم به آرمانهای انقلاب، امام و رهبری معظم انقلاب را مورد توجه قرارداد و گفت: مردم بار دیگر حماسه 9 دی ماه 88 و حماسه ملی 22 بهمن امسال را تکرار و عزت و عظمت مردم ایران را به رخ جهانیان خواهند کشید.

فرمانده انتظامی خراسان شمالی، با بیان اینکه انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی ازحساسیت و ویژگی خاصی برخوردار است گفت: حضور پرشور و حداکثری مردم در این انتخابات، توطئه ها و دسیسه های استکبار جهانی و دشمنان داخلی و خارجی ایران اسلامی را خنثی خواهد کرد.

فرمانده انتظامی استان ضمن قدردانی از حضور مردم همیشه در صحنه خراسان شمالی از هواداران نامزدهای انتخابات نهم خواست تا از تجمع در مقابل ستادها، فرمانداری ها و دیگر مراکز انتخاباتی خودداری کنند.

انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی از ساعت 8 روزجمعه 12 اسفندماه در تمامی شعب اخذ رای برگزار خواهد شد.