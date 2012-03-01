روند تبلیغات در لرستان مناسب بود/ فضای لرستان آرام و مطلوب است

حسن شریعت نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: تبلیغات هفت روزه نامزدهای انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی ساعت هشت صبح پنج شنبه به پایان رسید و نامزدها باید با رعایت قانون از فعالیت های تبلیغاتی پرهیز کنند.

وی گفت: رفتار کاندیداها به طور مستمر توسط هیئت های نظارت و بازرسی رصد و هر گونه تخلف در این زمینه مستندسازی خواهد شد.

معاون سیاسی امنیتی استانداری لرستان روند کنونی حاکم بر استان را آرام و مطلوب دانست و بیان داشت: خوشبختانه روند فعالیتهای تبلیغاتی کاندیداها در هفت روز گذشته مطلوب و رضایت بخش بوده است.

شریعت نژاد همچنین به کاندیداها و هواداران نامزدها توصیه کرد که از انجام اقدامات و فعالیتهای خلاف قانون پرهیز کنند.

وی همچنین از آمادگی استان برای برگزاری انتخابات خبر داد و گفت: مطابق اعلام وزارت کشور فرآیند اخذ رای انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی روز جمعه 12 اسفندماه از ساعت هشت صبح آغاز می شود.

رئیس ستاد انتخابات استان لرستان از هواداران کاندیداها خواست در روز رای گیری از هرگونه فعالیت تبلیغاتی در شعب اخذ رای خودداری کنند و بیان داشت: هواداران کاندیداها در زمان حضور در شعب اخذ رأی از همراه داشتن هر گونه نماد تبلیغاتی مانند پوستر و یا عکس نامزدها خودداری کنند.