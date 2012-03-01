طرح قطاربرقی شهر هشتگرد از سوی دولت تامین اعتبار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، هیئت وزیران بنا به پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی و به استناد اصل 138 قانون اساسی به وزارت راه و شهرسازی اجازه داد؛ از طریق شرکت مادر تخصصی شهرهای جدید(به عنوان کارفرما)، سرمایه گذاری در طراحی، تدارکات، اجرا و تامین منابع مالی احداث پروژه قطار برقی شهر جدید هشتگرد شامل تامین مالی، طراحی، مهندسی، تامین و ساخت کلیه تجهیزات، بیمه، خرید و حمل به ساختگاه، اجرای عملیات روسازی مسیر، نصب، آزمایش، راه اندازی و نگهداری یکساله پس از بهره برداری کلیه بخش های روسازی خط و تمامی تجهیزات(بجز ناوگان) خط مذکور به طول تقریبی (25)کیلومتر انجام شود.

این گزارش می افزاید: این اقدام به صورت دو خط رفت و برگشت و حدود (10) کیلومتر ریل گذاری در محدوده ایستگاه و دپو، از گلشهر تا هشتگرد را به گروه مشارکت مدنی که توسط موسسه صندوق پس انداز کارکنان راه آهن (به عنوان سرمایه گذار) ایجاد و معرفی می شود، به قیمت مقطوع هشتصد میلیارد ریال واگذار کند. بیمه، مالیات و سایر حقوق و عوارض ناشی از اجرای پروژه و تاسیسات جانبی خاص ان تابع قوانین و مقررات طرح های عمرانی است.

بر این اساس، دولت، به منظور تامین منابع مالی پروژه مذکور سازمان ملی زمین و مسکن را موظف کرد؛ اراضی با کاربرهای مختلف تجاری، مسکونی و غیره را به قیمت کارشناسی روز معادل هشتصد میلیارد ریال (هزینه های اجرای کامل طرح) از طریق انعقاد قرارداد متناسب با پیشرفت کار در اختیار موسسه یاد شده قرار دهد و ارزش دفتری اراضی یاد شده را به هزینه منظور کند.



انتقال قطعی اراضی مذکور به نسبت هزینه اجرای پروژه و با تایید و درخواست شرکت مادر تخصصی شهرهای جدید انجام می شود.



همچنین، کارفرما مکلف است، پس از اتمام عملیات ساخت، پروژه را به بهره بردار متروی تهران -کرج (شرکت راه آهن شهری تهران و حومه/کرج) تحویل دهد.



این مصوبه از سوی محمدرضا رحیمی؛ معاون اول رئیس جمهور برای اجرا ابلاغ شده است.