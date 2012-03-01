هنرمندان رای دهند تا در مجلس کسی را داشته باشند

ساعد هدایتی بازیگر سینما و تلویزیون درباره حضور هنرمندان در مجلس به خبرنگار مهر گفت: چرا که نه؟ پیش از این نیز افرادی چون بهروز افخمی در مجلس حاضر بوده اند و این خیلی خوب است .

وی افزود: اصلا چه بهتر که از هر قشری یک نماینده در مجلس حضور داشته باشد و ما نیز به عنوان جامعه هنری از این امر ضروری بی نیاز نیستیم.

هدایتی تصریح کرد: چه خوب می شود اگر هنرمندان هم در مجلس نماینده ای داشته باشند و ما همگی در دولت و سیاست نیز از طرف خودمان دارای یک نماینده باشیم که حرفهایمان را به صاحبان قدرت منتقل کند.

