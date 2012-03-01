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۱۱ اسفند ۱۳۹۰، ۱۶:۳۲

مخالفان سوریه در مدار شکست ؛

"باب عمرو" حمص از وجود شورشیان مسلح پاک شد

"باب عمرو" حمص از وجود شورشیان مسلح پاک شد

شورشیان موسوم به "ارتش آزاد" که مورد حمایت گسترده غربی ها و رژیمهای عربی همسو هستند، ضمن عقب نشینی از منطقه باب عمرو در استان حمص مدعی شدند این اقدام را به دلایل تاکتیکی انجام داده اند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه های الجزیره و العربیه، گروههای مسلح ضددولتی سوریه پس از ناتوانی از مقابله با ارتش این کشور ناچار به ترک منطقه "باب عمرو" حمص شدند.

بر این اساس شورشیان که خود را "ارتش آزاد" می نامند در توجیه این شکست مدعی شدند چنین اقدامی تاکتیکی بوده است. 

شبکه های وابسته به رژیمهای آل سعود و آل ثانی پس از ناکامی بزرگ گروههای مسلح مورد حمایت آنها در منطقه باب عمرو به پخش خبرهای ساختگی و دروغ با هدف مانع تراشی در برابر اقدامات نظام سوریه برای بازگرداندن امنیت و ثبات به مناطقی که گروههای مسلح به اقدامات خشونت آمیز دست می زنند، ادامه می دهند.

کد مطلب 1548240

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