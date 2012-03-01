مسئولان ابرکوه مردم ولایتمدار این دیار را به شرکت در انتخابات دعوت کردند

به گزارش خبرگزاری مهر، فرماندار ابرکوه 12 اسفند را روز تجلی شکوه وحدت اسلامی خواند و اظهار داشت: به طور قطع مردم ولایتمدار ایران اسلامی در تبعیت از بیانات مقام معظم رهبری با حضور گسترده خود، اوج وفاداری به نظام اسلامی و ولایت فقیه اعلام می کنند.

اسماعیل برزگرزاده با اعلام آمادگی مسئولان برگزاری انتخابات در شهرستان ابرکوه افزود: تمام تمهیدات برای حضور حداکثری مردم در این انتخابات فراهم شده است.

امام جمعه: شرکت در انتخابات سلاح موثر در مقابله با استکبار است

امام جمعه ابرکوه نیز در پیامی با بیان اینکه شرکت در انتخابات سلاح موثر در مقابله با استکبار است، اظهار داشت: پیروی از فرامین رهبر معظم انقلاب تاکنون کشور را از بحران های بسیاری که توسط استکبار به میهن اسلامی تحمیل شده، نجات داده است.

حجت الاسلام سید ابراهیم حسینی افزود: ملت ایران این بار نیز با پیروی از توصیه ها و فرامین رهبری آرزوی استکبار و بدخواهان داخلی را ناکام می کنند.

وی تأکید کرد: از مردم می خواهیم که با حضوری پرشکوه نماینده ای اصلح، ولایتمدار، کاردان و با تجربه را به مجلس بفرستند.

رئیس شورای شهر: مردم پشتیبانی از ولایت را نمایش دهند

رئیس شورای اسلامی شهر ابرکوه نیز در این زمینه اظهار داشت: از مردم فهیم و مومن ابرکوه انتظار داریم با بصیرت هر چه بیشتر همچنان که در 22 بهمن نشان دادند، پشتیبانی از ولایت فقیه، انقلاب و نظام فردا نیز به صورتی باشکوه به نمایش بگذارند.

سید نبی رسولی افزود: ملت ما با حضوری بی نظیر در پای صندوق های رأی بار دیگر اوج ارادت و اخلاص خود به نظام اسلامی را اعلام و آن را بیمه می کنند.

رئیس دانشگاه پیام نور: فردا روز تجلی وحدت و همبستگی است

رئیس دانشگاه پیام نور ابرکوه نیز اظهار داشت: مردم فهیم و همیشه در صحنه ایران بار دیگر با حضور پرشور خود جواب دندان شکنی به استکبار و مخالفان نظام خواهند داد.

کاظم حمیدی زاده افزود: ملت ما دیگر بار نشان خواهند داد که نه تنها تحریم ها و فشارهای استکبار بر این ملت تأثیر ندارد بلکه وحدت،یکدلی و یکپارچگی بیشتر در بین مردم ایران را چون همیشه به دنبال دارد.

وی فردا، 12 اسفند را روز تجلی وحدت و همبستگی ملت ایران خواند.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی: ملت ایران جهانیان را مبهوت می کنند

رئیس اداره تبلیغات اسلامی ابرکوه نیز اظهار داشت: سخنان دیروز امام خامنه ای حجت را بر همگان تمام کرد.

حجت الاسلام محمد پور قیومی افزود: ملت غیور و فهیم ایران اسلامی با حضور پر شور خود در پای صندوق های اخذ رأی همه جهانیان را مبهوت قدرت خود و شهدای عزیز را نیز سربلند می کند.

رئیس اتحادیه انجمن های اسلامی: فردا روز آزمونی بزرگ است

رئیس اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان ابرکوه نیز عنوان کرد: ملت ایران جوانمردان و یاران روزهای سخت هستند.

محمد مهدی پور افزود: مردم ایران سرفرازان آزمون های بزرگ هستند و فردا نیز روزی بزرگ و آزمونی مهم در پیش است و همه خود را آماده حضور در این صحنه سرنوشت ساز می کنند.

رئیس شبکه بهداشت: شرکت در انتخابات امنیت برای ملت است

رئیس شبکه بهداشت و درمان ابرکوه نیز اظهار داشت: حضور پرشور مردم در انتخابات نمایندگان مجلس نهم برای کشور امنیت و سربلندی را به دنبال دارد.

عسکرنژاد افزود: این حضور علاوه بر بعد کشوری و جهانی برای شهرستان شهید پرور ابرکوه نیز افتخار، عظمت و سربلندی را به ارمغان می آورد.

رئیس اداره اوقاف: انتخابات آزمایش بزرگ الهی است

رئیس اداره اوقاف و امور خیریه ابرکوه نیز اظهار داشت: انتخابات یک آزمایش بزرگ الهی است.

سیدی بیان داشت: حضور آگاهانه و فعال موجب خلق حماسه ای بزرگ و مشارکت در سرنوشت کشور است.

شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی: مردم حماسه آفرینی کنند

شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی ابرکوه نیز در قسمتی از پیام خود آورده است: ملت شریف و بزرگ ایران در 12 اسفند با حضور پر شور خود در انتخابات برگ زرین دیگری بر افتخارات خود خواهد افزود.

این شورا از مردم ابرکوه خواسته است بار دیگر با حضور گسترده و حداکثری در انتخابات، حماسه آفرینی کنند.

مسئول کانون بسیج هنرمندان: شرکت در انتخابات پاسداری از خون شهداست

مسئول کانون بسیج هنرمندان ابرکوه نیز در این مورد اظهار داشت: ما هر چه داریم از شهیدان گرانقدر است.

ناصر زارع افزود: انقلاب خونبار ایران اسلامی نیز مرهون این عزیزان است.

وی بیان داشت: در این برهه حساس تاریخی با حضور خود در پای صندوق های رأی و به کوری چشم دشمنان خارجی و ضد انقلاب از خون شهدا پاسداری می کنیم.

اداره ارشاد: هنرمندان حضوری گسترده در راهپیمایی دارند

اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی ابرکوه نیز در گوشه هایی از پیام خود به مناسبت 12 اسفند آورده است: هنرمندان شریف و بزرگ ابرکوه در این روز با شکوه با حضور پر شور در انتخابات برگ زرین دیگری را بر افتخارات خود می افزاید.

اداره ارشاد از همه هنرمندان،‌ اندیشمندان،‌ نویسندگان و ... خواست با شرکت گسترده در انتخابات حماسه آفرینی کنند.

مدیر جهاد کشاورزی: روستاییان ابرکوه پیشگام حضوری گسترده اند

مدیر جهاد کشاورزی ابرکوه نیز اظهار داشت: انقلاب عظیم اسلامی که اکنون به عنوان الگویی برای دیگر مردم منطقه و جهان مطرح شده است، عظمت و سربلندی خود را مدیون مردمی بصیر در طی دوران بعد از پیروزی انقلاب اسلامی است.

محمدعلی حاتمی زاده افزود: روستاییان ابرکوه همیشه پیشگامان حرکت در مسیر ولایتمداری و افتخار آفرینی بوده اند و این مسئله را در برهه های حساس کشور به اثبات رسانده اند.

وی یادآور شد: کشاورزان، دامداران و کلیه بهره برداران بخش کشاورزی این بار نیز با درک موقعیت حساس کشور که چشم جهانیان را به سوی خود کشانده است، اوج عزت و سرافرازی را به نمایش خواهند گذاشت.

اداره ورزش و جوانان: ورزشکاران ابرکوه به ندای رهبر لبیک می گویند

اداره ورزش و جوانان ابرکوه نیز در قسمتی از اطلاعیه خود آورده است: ورزشکاران ابرکوه با دل و جان مانند همیشه با شرکت در انتخابات به ندای رهبری لبیک می گویند.

در قسمتی دیگر از این اطلاعیه آمده است: هر چه از عمر پر برکت جمهوری اسلامی ایران می گذرد، مردم متعهد و انقلابی ایران اسلامی به اهمیت حضور و نقش تعیین کننده خود در تمامی صحنه های انقلاب، آگاهتر می شوند و راز دوام و بقاء انقلاب خود را بهتر در می یابند و 12 اسفند روز حماسه ای دیگر است ورزشکاران با رأی خود ثابت می کنند که در پیمان با رهبری مانند کوه استوارهستند.