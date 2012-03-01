پلیس با تولید و توزیع کنندگان مواد محترقه به شدت برخورد می کند

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ سید وجیه الله موسوی افزود: پلیس با بهره مندی از تجربیات سال های گذشته با برنامه ریزی های پیشگیرانه با تولید و توزیع کنندگان مواد محترقه و آتش زا با قاطعیت کامل برخورد می کند.
وی افزود: امیدواریم امسال نیز همانند سال های قبل با همکاری خوب مردم و والدین گرامی که نقش بسزایی در پیشگیری از تلفات و خطرات استفاده از این مواد دارند شاهد کاهش تلفات و حوادث ناگوار استفاده از این مواد خطرناک باشیم.
سرهنگ موسوی ادامه داد: با کنترل، هوشیاری و آگاهی ماموران و با همکاری و هم یاری مردم عزیز و اصناف انشاءالله شاهد کاهش تلفات جانی در این خصوص باشیم.
معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی استان زنجان همچنین در تشدید برخورد با دست فروشان و عرضه کنندگان مواد محترقه تاکید کرد و گفت: بایستی با ارتقاء سطح آگاهی و آموزش والدین و مردم از بروز خطرات استفاده از این مواد جلوگیری شود.
سرهنگ اسماعیلی با اشاره به کشف بیش از 32 هزار مواد محترقه در شب گذشته از مردم شهید پرور خواست به منظور جلوگیری از خطرات و آسیب های ناشی از بکار گیری مواد محترقه وآتش زا در صورت مشاهده عوامل تولید یا توزیع مراتب را هرچه سریعتر از طریق تلفن 110 به پلیس اطلاع دهند
پزشک قلابی در زنجان دستگیر شد
فردی که با معرفی خود تحت عنوان پزشک فیزیوتراپی و درمان بیماریهای نخاعی از بیماران کلاهبرداری میکرد، توسط پلیس اطلاعات و امنیت عمومی شهرستان ابهر شناسایی و دستگیر شد.
سرهنگ محمد اکبریکنعان درباره این خبر گفت: مردی که تحت عنوان پزشک فیزیوتراپ و درمان بیماریهای نخاعی استخوان از بیماران مبالغ هنگفت و غیرمتعارفی در منزل اخذ و کلاهبرداری میکرد، دستگیر شد.
وی تصریح کرد: در تحقیقات صورت گرفته مشخص شد متهم با ارائه کارتهای تبلیغاتی و فریب اذهان عمومی با ادعای متخصص بودن، از بیماران مبالغ هنگفتی کلاهبرداری میکرد.
سرهنگ اکبریکنعان افزود با این اطلاعات، مأموران پلیس اطلاعات با انجام کار اطلاعاتی، محل سکونت وی را در شهرستان ابهر که به صورت موقت اجار کرده بود را شناسایی و با هماهنگی مقام قضایی، متهم را دستگیر کردند.
وی گفت: دو نفر از مالباختگان نیز که مبلغ 34 میلیون تومان از آنان کلاهبرداری شده بود شناسایی و جهت پیگیری شکایت خود به دادسرا اعزام شدند.
سرهنگ اسماعیلی افزود: بررسیهای به عمل آمده نشان از این دارد که متهم به نام «ت ـ الف» از شهروندان بیش از 100 میلیون تومان کلاهبرداری کرده باشد.
وی همچنین از کسانی که بدین شیوه مورد کلاهبرداری قرار گرفتهاند خواست جهت شناسایی متهم و پیگیری پرونده خود به پلیس اطلاعات شهرستان ابهر مراجعه کنند.
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