445 شعبه اخذ رای حوزه انتخابیه ساری مجهز به سیستم رایانه ای است

سیدعباس حسینی نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: شعب اخذ رای حوزه ساری با استفاده از کاربران مجرب در امر رایانه، آمادگی لازم برای انجام انتخابات الکترونیکی را دارد.

فرماندار ساری با بیان اینکه 297 هزار نفر واجد شرایط رای دادن در حوزه انتخابیه ساری و میاندرودهستند افزود: 22 هزار نفر از آنها رای اولی ها هستند.

وی افزود: 445 صندوق،147 صندوق سیار و298 صندوق ثابت است.



حسینی نژاد با بیان اینکه ناظران در حوزه انتخاباتی ساری و میاندرود مراقب فعالیت های تبلیغاتی نامزدها در شهرها و روستاها هستند، تصریح کرد: 500 نفر عوامل اجرایی، انتظامی، نظارتی و کاربران برای برگزاری انتخاباتی قانونی در این حوزه آماده هستند.



رئیس ستاد انتخابات شهرستان ساری به حضور مردم در پای صندوق های اخذ رای اشاره کرد و افزود: انتخاب نامزد اصلح را داوطلبان بعد از یک هفته تبلیغات خواهند داشت.



حسینی نژاد گفت: هیچ یک از نامزدها حق ندارند تا قبل از شمارش نهایی آرا پیش بینی پیروزی خود و یا شکست رقیبان را مطرح کنند که درصورت مشاهده برخورد قانونی خواهد شد.



نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی، دوازدهم اسفندماه در ایران اسلامی برگزار می شود.







