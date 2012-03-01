دور دوم رقابتهای شطرنج بین المللی جام خزر در رشت پایان یافت

به گزارش خبرگزاری مهر، در پایان این دور لوآن پانتسولیا از گرجستان، اولک کرنیف از روسیه، لئون بابوجیان از ارمنستان، ایاز محمد اف از آذربایجان، اصغر گلی زاده، سید جواد علوی، همایون توفیقی و شجاعت قانع از ایران در جدول A یا استاد بزرگها برابر حریفان خود به برتری و با دو امتیاز در صدرقرار گرفتند.

" محمد جعفر کامبوزیا " رئیس فدراسیون شطرنج رقابتهای جام خزر را از بزرگترین رقابتهای شطرنج آسیا اعلام کرد و گفت: حضور 31 استاد بزرگ شطرنج و بیش از 530 شطرنج باز از 12 کشور بیانگر سطح بالای کمی و کیفی جام بین المللی خزر است.

مدیر کل ورزش و جوانان نیز گیلان را قطب شطرنج کشور دانست و ابراز امیدواری کرد: بعد از برگزاری رقابتهای بین المللی شطرنج خزر ووزنه برداری نامجو هر ساله مسابقات بین المللی دیگری را نیز بتوان در گیلان میزبانی کرد.

در این دوره از رقابتها 530 شطرنج باز از کشورهای ایران، هلند، روسیه، بلاروس، ارمنستان، گرجستان، آذربایجان، اکراین، آلمان، پاکستان، لتونی و ترکمنستان در 11 دور به روش سوئیسی و در چهار جدول تا 17 اسفند در سالن یادگار امام رشت با هم مسابقه می دهند.