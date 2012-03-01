حضور در انتخابات نشانگر بصیرت سیاسی و تبعیت محض از ولایت فقیه است

به گزارش خبرگزاری مهر، در این بیانیه آمده است: توفیقات و سربلندی ملت ایران اسلامی در سایه همت، اراده و تدابیر خردمندانه رهبری فرزانه حاصل شده است.

این بیانیه می افزاید: مردم خداجو در آزمون دیگری به امر ولی زمان خویش لبیک گفته و حماسه ای به یاد ماندنی در انتخابات را خلق و برگ دیگری از افتخار را بر دفتر پر افتخار ایران اسلامی ثبت خواهند کرد وچشم دشمنان همچنان کور خواهد ماند.

در این بیانیه آمده است: روند توسعه علمی، دستیابی به علوم و دانش هسته ای، شکوفایی هر روز استعداد و توانایی جوانان کشور با وجود کمبودها و مشکلات و به ویژه تحریم ها و فشارهای سیاسی نظام سلطه حکایت از پیشرفت و اقتدار ایران در جهان دارد که متوقف شدنی نیست.

در بخش دیگری از این بیانیه آمده است: حماسه ای دیگر در راه است، بار دیگر مردم شجاع ایران اسلامی در آستانه یک امتحان الهی که انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی است، قرار دارند.

این بیانیه می افزاید: نقش و اهمیت انتخابات بر کسی پوشیده نیست و حضور باشکوه مردم در انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی نه تنها سرنوشت کشور را رقم می زند، بلکه امید به پایداری اسلامی را در قلب تمام آزادگان جهان زنده نگه می دارد.

در این بیانیه آمده است: با انتخاب کاندیداهای هم تراز با آرمان های انقلاب اسلامی، مجلسی را خواهیم ساخت که شاخص های اسلامیت، تدین و ولایت مداری در آن موج بزند.

این بیانیه می افزاید: در طول این سه دهه، حضور مردم در صحنه های حساسی چون انتخابات نه تنها نشانه وفاداری به ارزش های اصیل اسلامی بوده بلکه همواره به عنوان بستری برای تجلی مردم سالاری دینی و بدست گرفتن سرنوشت خویش و تضمین عمل به آرمان های جاودان بوده است.

در این بیانیه آمده است: اکنون نیز در این مقطع حساس که هجوم دشمنان از هر سو به اسلام عزیز و انقلاب اسلامی با تحریم ها به اوج رسیده، حضور حماسی مردم در جبهه انتخابات می تواند مشتی آهنین و محکم بر دهان استکبار باشد.