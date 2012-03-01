یک کاندید دیگر از ادامه رقابتهای انتخاباتی در زنجان انصراف داد

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد پور جعفری افزود: محسن اجلی داوطلب نمایندگی مجلس دوره نهم از حوزه انتخابیه زنجان و طارم صبح امروز (پنج شنبه) انصراف خود را از ادامه حضور در صحنه انتخابات مجلس دور نهم اعلام کرد.

وی ادامه داد: با انصراف اجلی تعداد داوطلبان حاضر در رقابتهای انتخاباتی در حوزه انتخابیه زنجان و طارم به 19 نفر کاهش یافت.

به گفته پور جعفری در حال حاضر در سطح استان زنجان 44 نفر داوطلب حضور در رقابتهای انتخاباتی مجلس نهم خود را در معرض انتخاباب و نظر مردم قرار می دهند.

رئیس ستاد انتخابات استان زنجان از وجود 304 شعبه شهری و 381 شعبه روستایی خبر داد و گفت: 376 شعبه ثابت و 309 شعبه سیار است و در این راستا 689 شعبه اخذ رای در انتخابات خواهد بود و 10 هزار 500 نفر عوامل اجرایی در انتخابات هستند.