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۱۱ اسفند ۱۳۹۰، ۱۸:۲۷

احمدی:

مشکلی در امنیت سیستم رایانه انتخابات در ساری وجود ندارد

مشکلی در امنیت سیستم رایانه انتخابات در ساری وجود ندارد

ساری - خبرگزاری مهر: مسئول کمیته فناوری اطلاعات ستاد انتخابات ساری و میاندرود گفت: هیچ مشکلی در امنیت سیستم رایانه ای حوزه انتخابیه در ساری وجود ندارد.

سید محمد رضا  احمدی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: تمام امکانات سخت افزاری و نرم افزاری برای برگزاری انتخابات مجلس نهم ، به صورت نیمه مکانیزه در شهرستان ساری فراهم شده است.

وی اظهار داشت: تمام شعب اخذ رای به سیستم رایانه ای نیمه مکانیزه مجهز شده و مشکل خاصی در این زمینه وجود ندارد.

احمدی ادامه داد: کاربران سیستم رایانه ای نیمه مکانیزه آموزشهای لازم درزمینه نرم افزاری مربوطه و بالابردن سطح مهارت فنی را فرا گرفته اند.

وی عنوان کرد: ارتباط رایانه های شعب اخذ رای توسط جی اس ام، مودم و سیم کارت با پشتیبانی خط تلفن انجام خواهد شد.

احمدی گفت: تمام شعب اخذ رای در مرکز استان به سیستم رایانه مجهز شده و در صورت خرابی رایانه ها ، رایانه جایگزین در نظر گرفته شده است.

نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی، دوازدهم اسفندماه در ایران اسلامی برگزار می شود.
 

کد مطلب 1548249

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