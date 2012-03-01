مشکلی در امنیت سیستم رایانه انتخابات در ساری وجود ندارد

سید محمد رضا احمدی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: تمام امکانات سخت افزاری و نرم افزاری برای برگزاری انتخابات مجلس نهم ، به صورت نیمه مکانیزه در شهرستان ساری فراهم شده است.

وی اظهار داشت: تمام شعب اخذ رای به سیستم رایانه ای نیمه مکانیزه مجهز شده و مشکل خاصی در این زمینه وجود ندارد.

احمدی ادامه داد: کاربران سیستم رایانه ای نیمه مکانیزه آموزشهای لازم درزمینه نرم افزاری مربوطه و بالابردن سطح مهارت فنی را فرا گرفته اند.

وی عنوان کرد: ارتباط رایانه های شعب اخذ رای توسط جی اس ام، مودم و سیم کارت با پشتیبانی خط تلفن انجام خواهد شد.

احمدی گفت: تمام شعب اخذ رای در مرکز استان به سیستم رایانه مجهز شده و در صورت خرابی رایانه ها ، رایانه جایگزین در نظر گرفته شده است.

نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی، دوازدهم اسفندماه در ایران اسلامی برگزار می شود.

