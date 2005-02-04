نيم ميليون نفر امروز در ايران دويدند / دويدن ارزانترين و كم هزينه ترين ورزش براي تمام مردم است

محمد عليپور رئيس فدراسيون ورزش هاي همگاني درگفت و گو با خبرنگار " مهر" ضمن تاييد اين خبر گفت : خوشبختانه امروز نيز استقبال بسيار خوبي از چهارمين همايش دوهمگاني در سراسر كشورصورت گرفت كه نشان از علاقه مردم به ورزش دارد.

عليپور ادامه داد: مهندس مهرعليزاده به عنوان رئيس سازمان تربيت بدني شخصا در اين مراسم حضورداشتند و از برگزاري چنين همايش هايي استقبال و حمايت كردند.

رئيس فدراسيون ورزش هاي همگاني با بيان اينكه برگزاري اين همايش ها در سه سال گذشته توانسته تاثير بسيار زيادي درتزريق روحيه نشاط و شادابي در جامعه داشته باشد تصريح كرد: واقعيت اين است كه مردم ايران به برگزاري چنين مسابقاتي نياز دارند و تلاش فدراسيون ورزش هاي همگاني هم اين است كه بتوانيم با برگزاري اين همايش ها روحيه ورزشي و نشاط و شادابي را به خانواده ها هديه كنيم. در طول سالجاري با برگزاري اين مسابقات حدود دو ميليون نفر به ورزش پرداخته اند كه اين خود آماري قابل قبول براي فدراسيون است.

عليپور در ادامه خاطر نشان ساخت: واقعيت اين است كه دو و دويدن ارزانترين و كم هزينه ترين ورزش براي همه مردم ايران است كه مي توانند به راحتي و بدون صرف زمان و هزينه آنرا انجام دهند.

وي افزود: تلاش فدراسيون ورزش هاي همگاني ايجاد نشاط ، شادابي و تحرك در بين خانواده هاي ايراني است كه در اين راستا برنامه هاي ويژه اي را براي تمام هفته هاي سال در نظر گرفته ايم.

عليپور ادامه داد: پيش بيني ما اين است كه با توجه به استقبال قابل قبول مردم از همايش دو همگاني امروز نيم ميليون نفر در سراسر ايران دويده باشند.

رئيس فدراسيون ورزش هاي همگاني درپايان به برنامه هاي اين فدراسيون تا پايان سال اشاره كرد و گفت : براساس برنامه ريزي هاي صورت گرفته قرار است تا پايان سال دو همايش ديگر نيز برگزار كنيم. ضمن اينكه 20 جشنواره ورزشي در رشته هاي مختلف ديگر نيز تا پايان سال جاري برگزار خواهد شد. همچنين جشنواره بادبادكها كه به علت نامساعد بودن شرايط جوي لغو شده بود اين هفته برگزار خواهد شد.

