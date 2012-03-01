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۱۱ اسفند ۱۳۹۰، ۱۷:۰۳

اخبار سفر پرسپولیس به دوحه/

سرخپوشان در هوایی غبارآلود وارد دوحه شدند/ معطلی به خاطر اشتباه اتوبوس!

سرخپوشان در هوایی غبارآلود وارد دوحه شدند/ معطلی به خاطر اشتباه اتوبوس!

کاروان تیم فوتبال پرسپولیس درحالی ظهر امروز وارد شهر دوحه شدند که هوای غبار آلود این شهر و اشتباه اتوبوس فرودگاه باعث معطلی سرخپوشان شد.

به گزارش خبرنگار مهر و به نقل از سایت باشگاه پرسپولیس، هواپیمای حامل سرخپوشان پایتخت، ساعت 13 به وقت تهران (ساعت 12:30 به وقت دوحه) در هوای گرم، شرجی و غبارآلود شهر دوحه به زمین نشست. سرخپوشان پس از پیاده شدن از هواپیما با یک دستگاه اتوبوس راهی ترمینال فرودگاه شدند اما پس از دقایقی مشخص شد اتوبوس فرودگاه به اشتباه، قرمزپوشان را در ترمینال دیگری پیاده کرده است.

کاروان پرسپولیس پس از 15 دقیقه، با یک دستگاه اتوبوس دیگر راهی ترمینال مربوطه شده و دقایقی نیز برای ورود در صف طولانی بازرسی قرار گرفت و پس از آن با اتوبوسی دیگر راهی هتل "سوئیس بل" دوحه شد. مسیر 10 دقیقه‌ای فرودگاه تا هتل در هوایی نامطلوب طی شد و این کاروان ساعت 14:30 به وقت تهران (14 به وقت دوحه) وارد هتل شده و بازیکنان برای انتقال وسایلشان به اتاق‌هایشان مراجعه کردند.

محمدرضا زادمهر به بازیکنان اعلام کرد برای صرف ناهار ساعت 14:30 (به وقت دوحه) به رستوران مراجعه کنند. سرخپوشان بعد از ناهار به استراحت پرداختند.

کادر فنی تیم، امروز (پنجشنبه) برای ارزیابی زمین‌های مورد نظر برای تمرینات، بررسی‌‎های لازم را انجام داده و بعد از جلسه در هتل، زمان تمرین را مشخص خواهند کرد.

دیدار تیم‌های فوتبال پرسپولیس و الهلال عربستان در چارچوب هفته نخست فصل جدید رقابت‌های لیگ قهرمانان آسیا ساعت 21 روز 17 اسفندماه در عربستان برگزار خواهد شد.

کد مطلب 1548250

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