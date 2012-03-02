تیراندازان برتر استان البرز برای اعزام به مسابقات کشوری انتخاب شدند

امید محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: تیراندازان اعزامی در مسابقات شش مرحلهای کشوری در دو رشته تفنگ و تپانچه بادی با یکدیگر به رقابت می پردازند که مرحله اول آن در تاریخ 16 اسفند ماه سال جاری برگزار خواهد شد.
وی در مورد نحوه انتخاب این ورزشکاران گفت: طی یک دوره مسابقات انتخابی که در سالن مالک اشتر استان البرز برگزار شد، از میان تیراندازان شرکت کننده، تیراندازان برتر انتخاب و برای اعزام به مسابقات کشوری معرفی شدند.
محمدی ادامه داد: در رشته تیرانداری با تفنگ و از میان آقایان عباس قره گوزلو، احمد پورمرور فرد، محمدحسین قربانی و از میان خانم ها، زهره شاهثلویی، فاطمه پورتراب و منیره گل محمدی به عنوان نفرات برتر شناخته شدند.
وی افزود: همچنین در رشته تیراندازی با تپانچه نیز آقایان محمدعلی پساویده، مصطفی نصیری و میثم زمانی و خانمها الهام هریجانی، مریم جهانبخش و سرور بیکزاده انتخاب شدند و در مسابقات کشوری حضور مییابند.
به گفته وی محسن شریفی و فاطمه تابع مسئولیت مربیگری تیم تیراندازی استان البرز را در مسابقات کشوری برعهده دارند.
رئیس هیئت تیراندازی استان البرز گفت: تیراندازان استان البرز از آمادگی کامل برای حضور در مسابقات آزاد کشوری برخوردارند.
محمدی در پایان اضافه کرد: مکان برگزاری مسابقات کشوری مجموعه ورزشی آزادی خواهد بود.
کرج - خبرگزاری مهر: رئیس هیئت تیراندازی استان البرز گفت: طی یک دوره مسابقات انتخابی که در سالن مالکاشتر استان البرز برگزار شد، تیراندازان برتر استان برای مسابقات کشوری انتخاب شدند.
امید محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: تیراندازان اعزامی در مسابقات شش مرحلهای کشوری در دو رشته تفنگ و تپانچه بادی با یکدیگر به رقابت می پردازند که مرحله اول آن در تاریخ 16 اسفند ماه سال جاری برگزار خواهد شد.
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