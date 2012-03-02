تیراندازان برتر استان البرز برای اعزام به مسابقات کشوری انتخاب شدند

امید محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: تیراندازان اعزامی در مسابقات شش مرحله⁯ای کشوری در دو رشته تفنگ و تپانچه بادی با یکدیگر به رقابت می پردازند که مرحله اول آن در تاریخ 16 اسفند ماه سال جاری برگزار خواهد شد.



وی در مورد نحوه انتخاب این ورزشکاران گفت: طی یک دوره مسابقات انتخابی که در سالن مالک اشتر استان البرز برگزار شد، از میان تیراندازان شرکت کننده، تیراندازان برتر انتخاب و برای اعزام به مسابقات کشوری معرفی شدند.



محمدی ادامه داد: در رشته تیرانداری با تفنگ و از میان آقایان عباس قره گوزلو، احمد پورمرور فرد، محمدحسین قربانی و از میان خانم ها، زهره شاه‌ثلویی، فاطمه پورتراب و منیره گل محمدی به عنوان نفرات برتر شناخته شدند.



وی افزود: همچنین در رشته تیراندازی با تپانچه نیز آقایان محمدعلی پساویده، مصطفی نصیری و میثم زمانی و خانم⁯ها الهام هریجانی، مریم جهانبخش و سرور بیک⁯زاده انتخاب شدند و در مسابقات کشوری حضور می⁯یابند.



به گفته وی محسن شریفی و فاطمه تابع مسئولیت مربیگری تیم تیراندازی استان البرز را در مسابقات کشوری برعهده دارند.



رئیس هیئت تیراندازی استان البرز گفت: تیراندازان استان البرز از آمادگی کامل برای حضور در مسابقات آزاد کشوری برخوردارند.



محمدی در پایان اضافه کرد: مکان برگزاری مسابقات کشوری مجموعه ورزشی آزادی خواهد بود.