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۱۲ اسفند ۱۳۹۰، ۱۸:۳۹

محمدی:

تیراندازان برتر استان البرز برای اعزام به مسابقات کشوری انتخاب شدند

تیراندازان برتر استان البرز برای اعزام به مسابقات کشوری انتخاب شدند

کرج - خبرگزاری مهر: رئیس هیئت تیراندازی استان البرز گفت: طی یک دوره مسابقات انتخابی که در سالن مالک⁯اشتر استان البرز برگزار شد، تیراندازان برتر استان برای مسابقات کشوری انتخاب شدند.

امید محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: تیراندازان اعزامی در مسابقات شش مرحله⁯ای کشوری در دو رشته تفنگ و تپانچه بادی با یکدیگر به رقابت می پردازند که مرحله اول آن در تاریخ 16 اسفند ماه سال جاری برگزار خواهد شد.

وی در مورد نحوه انتخاب این ورزشکاران گفت: طی یک دوره مسابقات انتخابی که در سالن مالک اشتر استان البرز برگزار شد، از میان تیراندازان شرکت کننده، تیراندازان برتر انتخاب و برای اعزام به مسابقات کشوری معرفی شدند.

محمدی ادامه داد: در رشته تیرانداری با تفنگ و از میان آقایان عباس قره گوزلو، احمد پورمرور فرد، محمدحسین قربانی و از میان خانم ها، زهره شاه‌ثلویی، فاطمه پورتراب و منیره گل محمدی به عنوان نفرات برتر شناخته شدند.

وی افزود: همچنین در رشته تیراندازی با تپانچه نیز آقایان محمدعلی پساویده، مصطفی نصیری و میثم زمانی و خانم⁯ها الهام هریجانی، مریم جهانبخش و سرور بیک⁯زاده انتخاب شدند و در مسابقات کشوری حضور می⁯یابند.

به گفته وی محسن شریفی و فاطمه تابع مسئولیت مربیگری تیم تیراندازی استان البرز را در مسابقات کشوری برعهده دارند.

رئیس هیئت تیراندازی استان البرز گفت: تیراندازان استان البرز از آمادگی کامل برای حضور در مسابقات آزاد کشوری برخوردارند.

محمدی در پایان اضافه کرد: مکان برگزاری مسابقات کشوری مجموعه ورزشی آزادی خواهد بود.

کد مطلب 1548251

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