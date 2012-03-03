نمایشگاه بهاره در ساوجبلاغ برگزار می شود

احمد ملک محمدی در گفتگو با خبرنگارمهر اظهار داشت: اقلامی که دراین نمایشگاه بهاره عرضه می شود اقلام مورد نیاز شهروندان از جمله مواد غذایی، شوینده ، پوشاک، کیف و کفش، آجیل و خشکبار و لوازم خانگی است که کلیه کالاها با 10 تا 30 درصد تخفیف به خریداران عرضه خواهد شد.

وی افزود: 125 تن گوشت قرمز شامل 20 تن گوشت منجمد وارداتی، 50 تن مرغ و برنج به نرخ مصوب دولتی عرضه می شود.



رئیس اداره بازرگانی ادامه داد: قیمت هر کیلو گوشت قرمز وارداتی هشت هزار و 800 تومان و مرغ منجمد داخلی سه هزار و 50 تومان به شهروندان عرضه می شود.



ملک محمدی تصریح کرد: برنج وارداتی محصول کشور اروگوئه به میزان 55 تن دراین نمایشگاه به قیمت هر کیلو 800 تومان عرضه می شود.