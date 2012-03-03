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۱۳ اسفند ۱۳۹۰، ۱۳:۰۲

نمایشگاه بهاره در ساوجبلاغ برگزار می شود

نمایشگاه بهاره در ساوجبلاغ برگزار می شود

ساوجبلاغ - خبرگزاری مهر: رئیس اداره بازرگانی ساوجبلاغ گفت: نمایشگاه بهاره ساوجبلاغ با 160 غرفه در محل شهرک اداری هشتگرد محل برگزاری نمایشگاههای شهرستان از 15 اسفند آغاز به کار می کند.

احمد ملک محمدی در گفتگو با خبرنگارمهر اظهار داشت: اقلامی که دراین نمایشگاه بهاره عرضه می شود اقلام مورد نیاز شهروندان از جمله مواد غذایی، شوینده ، پوشاک، کیف و کفش، آجیل و خشکبار و لوازم خانگی است که کلیه کالاها با 10 تا 30 درصد تخفیف به خریداران عرضه خواهد شد.

وی افزود: 125 تن گوشت قرمز شامل 20 تن گوشت منجمد وارداتی، 50 تن مرغ و برنج به نرخ مصوب دولتی عرضه می شود.

رئیس اداره بازرگانی ادامه داد: قیمت هر کیلو گوشت قرمز وارداتی هشت هزار و 800 تومان و مرغ منجمد داخلی سه هزار و 50 تومان به شهروندان عرضه می شود.

ملک محمدی تصریح کرد: برنج وارداتی محصول کشور اروگوئه به میزان 55 تن دراین نمایشگاه به قیمت هر کیلو 800 تومان عرضه می شود.

کد مطلب 1548252

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