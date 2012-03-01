شیوه برگزاری انتخابات ریاست جمهوری مصر نیاز به بازنگری دارد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه الیوم السابع، "محمد سلیم العوا" گفت : دوره ثبت نام نامزدها از دهم مارس تا هشتم آوریل طولانی است و امکان خلاصه کردن آن در ده روز وجود داشت.

وی افزود: در حالی مدت زمان ثبت نام طولانی شده است که از طرف دیگر زمان اعلام برنامه های انتخاباتی نامزدها و تبلیغات آنها در سه هفته خلاصه شده است.

العوا بیان کرد: زمان اعلان نتایج در 21 ژوئن و موعد واگذاری قدرت در 30 ژوئن برای روند انتقال قدرت کافی نیست زیرا حداقل برای انتقال قدرت یکماه زمان لازم است.

وی بیان کرد: انتقال پرونده های مهم امنیتی، اقتصادی، مسائل مربوط به ارتش و دیگر پرونده ها در یک هفته میسر نمی شود و به زمان بیشتری نیاز دارد.

العوا گفت: کمیته عالی انتخابات باید درباره برنامه برگزاری انتخابات ریاست جمهوری تجدید نظر کند تا شرایط لازم برای انتخاب رئیس جمهوری فراهم آید.