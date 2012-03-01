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۱۱ اسفند ۱۳۹۰، ۱۷:۳۸

سلیم العوا:

شیوه برگزاری انتخابات ریاست جمهوری مصر نیاز به بازنگری دارد

شیوه برگزاری انتخابات ریاست جمهوری مصر نیاز به بازنگری دارد

یکی از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری مصر با انتقاد از زمان بندی اعلام شده از سوی کمیته عالی انتخابات، بر ضرورت بازنگری آن تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه الیوم السابع، "محمد سلیم العوا" گفت : دوره ثبت نام نامزدها از دهم مارس تا هشتم آوریل طولانی است و امکان خلاصه کردن آن در ده روز وجود داشت.

وی افزود: در حالی مدت زمان ثبت نام طولانی شده است که از طرف دیگر زمان اعلام برنامه های انتخاباتی نامزدها و تبلیغات آنها در سه هفته خلاصه شده است.

العوا بیان کرد: زمان اعلان نتایج در 21 ژوئن و موعد واگذاری قدرت در 30 ژوئن برای روند انتقال قدرت کافی نیست زیرا حداقل برای انتقال قدرت یکماه زمان لازم است.

وی بیان کرد: انتقال پرونده های مهم امنیتی، اقتصادی، مسائل مربوط به ارتش و دیگر پرونده ها در یک هفته میسر نمی شود و به زمان بیشتری نیاز دارد.

العوا گفت: کمیته عالی انتخابات باید درباره برنامه برگزاری انتخابات ریاست جمهوری تجدید نظر کند تا شرایط لازم برای انتخاب رئیس جمهوری فراهم آید.

کد مطلب 1548253

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