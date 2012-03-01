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۱۱ اسفند ۱۳۹۰، ۱۶:۵۲

جزئیات انفجار امروز استانبول/ 10 پلیس مجروح شدند

جزئیات انفجار امروز استانبول/ 10 پلیس مجروح شدند

در انفجار تروریستی امروز در استانبول که با استفاده از یک بمب هدایت شونده از راه دور انجام گرفت، 10 نفر مجروح شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه تلویزیونیTRT ترکیه، صبح امروز پنج شنبه انفجاری تروریستی در نزدیکی دفتر حزب حاکم عدالت و توسعه (AKP) در استانبول رخ داد که به مجروح شدن 10 نیروی پلیس و تخریب تعدادی خودرو منجر شد.

بر این اساس عامل این انفجار یک بمب هدایت شونده از راه دور اعلام شد که در یک موتورسیکلت جاسازی شده بود. به گفته مقامات پلیس آنکارا این حمله به منظور هدف قرار دادن اتوبوس حامل نیروهای پلیس با 21 سرنشین طراحی شده بود.
 
شبکه های تلویزیونی ترکیه نیز با پخش تصاویر تخریب ناشی از این انفجار در استانبول اعلام کردند تحقیقات برای شناسایی عامل حمله تروریستی مذکورآغاز شده است.
 
در همین رابطه "حسین جاپکین" رئیس پلیس استانبول گفت افراد آسیب دیده در این انفجار جراحات سطحی برداشته اند که برای درمان به بیمارستان منتقل شده اند. گفتنی است تا کنون کسی مسئولیت این حمله را به عهده نگرفته است.
کد مطلب 1548254

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