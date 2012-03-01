نوجوان 13 ساله ایرانی قهرمان اروپا را مات کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، " احمدعسگری زاده "،" سرگئی تیویاکف " را در دور نخست رقابتهای شطرنج بین اللملی جام خزر شکست داد.

در دور نخست رقابتهای شطرنج بین اللملی جام خزر همچنین همایون توفیقی از ایران، داوید لوموسادزه، لوآن پانت سولیا و آکاکی شالام بریدزه از گرجستان، اولک کرنیف و سرهان گلی اف از روسیه و فریدعباسف از آذربایجان درجدول A یا استاد بزرگها مقابل حریفان خود به برتری رسیدند.

دهمین دوره رقابتهای شطرنج بین المللی جام خزر با حضور 530 شطرنج باز از 11 کشور خارجی و ایران دررشت آغاز شده است.

شطرنج بازان شرکت کننده در این دوره در چهار جدول و در 11 دور به روش سوئیسی به مدت هشت روز در مجموعه ورزشی یادگار امام رشت با هم به رقابت می پردازند.