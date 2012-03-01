رقابت نفس گیر کاندیداها/ احتمال کشیدن انتخابات به دور دوم در برخی حوزه ها

به گزارش خبرنگار مهر، استان لرستان در انتخابات نهم مجلس شورای اسلامی دارای هفت حوزه انتخابیه با 9 نماینده در مجلس است. حوزه انتخابیه خرم آباد و چگنی دو نماینده، بروجرد و اشترینان دو نماینده، سلسله و دلفان یک نماینده، دورود و ازنا یک نماینده، الیگودرز یک نماینده، پلدختر یک نماینده و کوهدشت نیز یک نماینده در مجلس شورای اسلامی خواهند داشت.

این در حالیست که تاکنون با انصراف 22 کاندیدای دور نهم انتخابات مجلس شورای اسلامی در لرستان 98 نامزد برای تصاحب 9 کرسی لرستان در مجلس شورای اسلامی با هم به رقابت خواهند پرداخت.

با این تفاسیر مطابق آخرین نظرسنجیهای صورت گرفته در استان احتمال دارد با توجه به رقابت تنگاتنگ بین کاندیداها، انتخابات در برخی حوزه های انتخابیه استان به دور دوم کشیده شود.

این در حالیست که شور و شوق بسیاری میان مردم استان برای حضور در پای صندوقهای رای وجود دارد به طوریکه مطابق آخرین بررسی و نظرسنجیهای صورت گرفته پیش بینی می شود که میزان مشارکت مردم در انتخابات این دوره از 70 درصد نیز فراتر برود.

استان لرستان در هشت دوره قبلی انتخابات مجلس دارای رکوردهای خوبی در زمینه مشارکت مردم بوده است به طوریکه به گفته معاون سیاسی امنیتی استانداری لرستان بیشترین میزان مشارکت مردم در انتخابات مربوط به انتخابات دور پنجم مجلس شورای اسلامی با 80.62 درصد بوده است.

با توجه به احتمال کشیده شدن انتخابات در برخی حوزه های انتخابیه استان به دور دوم در این رابطه با رئیس ستاد انتخابات استان گفتگویی انجام داده ایم.

معاون سیاسی امنیتی استانداری لرستان پیرامون حد نصاب کسب آرا برای ورود به مجلس شورای اسلامی به خبرنگار مهر گفت: کاندیداهایی که موفق به اخذ یک چهارم آرای ماخوذه در هر حوزه انتخابیه شوند موفق به حضور در مجلس می شوند.

حسن شریعت نژاد ادامه داد: طبق قوانین انتخاباتی در این مرحله آن دسته از کاندیداهایی که کمتر از 25 درصد آرای صحیح را اخذ کرده اند وارد مرحله دوم انتخابات خواهند شد و یک بار دیگر در معرض رای مردم قرار می گیرند.

با این تفاسیر اگر در حوزه انتخابیه ای کاندیداها نتوانند حائز یک چهارم آرا ماخوذه شوند کار انتخابات به دور دوم کشیده خواهد شد. و اما اگر انتخابات در برخی حوزه های انتخابیه استان به دور دوم کشیده شود زمان برگزاری انتخابات به چه زمانی موکول خواهد شد.

شریعت نژاد به این سوال این گونه پاسخ داد: براساس قانون ظرف مدت یک ماه پس از تایید صحت انتخابات در مرحله اول فرصت داریم، مرحله دوم را با هماهنگی شورای نگهبان در آن حوزه‌های انتخابیه که به دور دوم کشیده شده است، برگزار کنیم.