نتایج انتخابات نمادین مجلس در دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره)

به گزارش خبرنگار مهر، در این انتخابات که سه شنبه نهم اسفندماه برگزار شد، 251 برگ رأی به صندوق ریخته شده و از این میزان، جبهه متحد اصولگرایان حائز 26.409 درصد آراء شده است.

از میان شرکت کنندگان در این رأی گیری 5 نفر آراء باطله و 5 نفر نیز رأی سفید به صندوق انداخته اند.

پس از جبهه متحد نیز جبهه پایداری 15.133 درصد آراء را کسب کرده است و 10.385 درصد از رأی دهندگان نیز تأکید کرده اند که ملاک رأی دادن آنها جبهه ها و جریانهای سیاسی حاضر در عرصه رقابتهای انتخاباتی نیستند.

پس از جبهه متحد و جبهه پایداری به ترتیب جبهه مردمسالاری، کاندیداهای مستقل، فهرست صدای ملت، ائتلاف اصلاح طلبان، جبهه ایستادگی و جبهه حامیان دولت بیشترین آراء را به خود اختصاص داده اند.

نکته جالب اینکه 4.451 درصد از شرکت کنندگان در این انتخابات نمادین نیز اعلام کرده اند که رأی نمی دهند.

نتایج انتخابات نمادین مجلس شورای اسلامی در دانشگاه امام خمینی (ره)