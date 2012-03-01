شور انتخابات در کهگیلویه و بویراحمد به اوج خود رسیده است

به گزارش خبرنگار مهر، اکبر نیکزاد بعداز ظهر پنجشنبه در جمع خبرنگاران گفت: مردم جایگاه ارزش گذاری به انتخابات را دانسته و هرگونه کوتاهی و غفلت از آن را خسارت جبران ناپذیر می‌دانند براین اساس با عزم جدی وارد صحنه انتخابات می‌شوند.

وی اظهار داشت: مردم خوب می‌دانند برای رسیدن به کشوری آباد، آزاد، مستقل و مقتدر باید خود در آن نقش سرنوشت ساز داشته باشند و می‌دانند که با حضور در انتخابات، این مهم دست‌ یافتنی و شدنی است.

نیکزاد بیان کرد: حضور آگاهانه و تعیین کننده مردم با تدین و با بصیرت استان در پای صندوق‌های اخذ رای تجلی اراده آنها در پایبندی به ارزش‌های الهی، سرنوشت مملکت و حرکتی ماندگار در تاریخ انقلاب خواهد بود.

استاندار با بیان اینکه، علاوه بر مشارکت قوی و حماسی، شناخت و انتخاب اصلح و شایسته هم مهم است، گفت: مردم ایران اسلامی خود می‌دانند که باید وکلایی را به مجلس بفرستند که در اندیشه گسترش اسلام ناب محمدی و احیای ارزش‌های اسلامی و نیز گرایش نداشتن به کانون قدرت و ثروت باشند.

وی تصریح کرد: مردم با بصریت و آگاهی خود تلاش می‌کنند تا فردی را که به ترویج فرهنگ ایثار و شهادت و افکار ناب امام خمینی (ره) و منویات مقام معظم رهبری را در برنامه دارند، انتخاب کنند.

نیکزاد از مردم شهید پرور و ولایی استان دعوت کرد با حضوری بصیرتمندانه در 12 اسفند بار دیگر عزم و اراده خود را به منصه ظهور برسانند و با شهدا و امام راحل و نیز مقام معظم رهبری پیمانی تازه ببندند.