تحقق 99 درصدی تعهد اشتغال اصفهان در سال جاری

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا همدانیان بعد از ظهر پنج شنبه در کارگروه اشتغال استان اظهار داشت: سال جاری سال جهاد اقتصادی است درسال جاری استان در بخش‌های مختلفی از جمله اشتغال، خود‌اشتغالی، کشاورزی و سایر بخش‌ها به میزان بسیاری رشد داشته است.

وی با اشاره به اینکه سهم کشور در سال جاری در بخش صادرات غیرنفتی 27 میلیارد دلار بوده است، افزود: سهم استان نیز در این بخش دو و نیم میلیارد دلار محسوب می‌شود.

معاون برنامه‌ریزی استاندار اصفهان تاکید کرد: هم‌اکنون و با گذشت 12 ماه از ابتدای سال جاری استان اصفهان به اهداف خود در این بخش دست یافته است.

وی با اشاره به اینکه اصفهان از ابتدای سال جاری تا‌کنون در بخش صادرات غیرنفتی بالغ بر 37 درصد رشد یافته است، ادامه داد: از ابتدای سال جاری تا‌کنون تعهد اشتغال استان در بخش مسکن و غیر مسکن 99 درصد تحقق یافته است.

همدانیان بیانه داشت: تا پایان سال جاری باید اعتبارات لازم به طرح‌های اشتغال و خود‌اشتغالی در بخش مسکن و غیرمسکن اختصاص داده شود.