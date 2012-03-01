  1. استانها
  2. اصفهان
۱۱ اسفند ۱۳۹۰، ۱۷:۳۶

همدانیان خبر داد:

تحقق 99 درصدی تعهد اشتغال اصفهان در سال جاری

تحقق 99 درصدی تعهد اشتغال اصفهان در سال جاری

اصفهان - خبرگزاری مهر: معاون برنامه‌ریزی استاندار اصفهان گفت: از ابتدای سال جاری تا‌کنون تعهد اشتغال استان در بخش مسکن و غیر مسکن 99 درصد تحقق یافته است.

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا همدانیان بعد از ظهر پنج شنبه در کارگروه اشتغال استان اظهار داشت: سال جاری سال جهاد اقتصادی است درسال جاری استان در بخش‌های مختلفی از جمله اشتغال، خود‌اشتغالی، کشاورزی و سایر بخش‌ها به میزان بسیاری رشد داشته است.

وی با اشاره به اینکه سهم کشور در سال جاری در بخش صادرات غیرنفتی 27 میلیارد دلار بوده است، افزود: سهم استان نیز در این بخش دو و نیم میلیارد دلار محسوب می‌شود.

معاون برنامه‌ریزی استاندار اصفهان تاکید کرد: هم‌اکنون و با گذشت 12 ماه از ابتدای سال جاری استان اصفهان به اهداف خود در این بخش دست یافته است.

وی با اشاره به اینکه اصفهان از ابتدای سال جاری تا‌کنون در بخش صادرات غیرنفتی بالغ بر 37 درصد رشد یافته است، ادامه داد: از ابتدای سال جاری تا‌کنون تعهد اشتغال استان در بخش مسکن و غیر مسکن 99 درصد تحقق یافته است.

همدانیان بیانه داشت: تا پایان سال جاری باید اعتبارات لازم به طرح‌های اشتغال و خود‌اشتغالی در بخش مسکن و غیرمسکن اختصاص داده شود.

کد مطلب 1548264

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها