103 هیئت اسکواش در کشور فعال است/البرز به قطب اسکواش کشور تبدیل شود

به گزارش خبرگزاری مهر، بابک فقیر اظهار داشت: در ابتدای سال جاری تنها در 33 شهرستان کشور هیئت اسکواش فعال بود که هم اکنون با اتمام سال 90 این تعداد به 103 شهرستان رسیده است.

وی ادامه داد: طبق برنامه ریزی مقرر شده است که این میزان در سال 91 به 200 شهرستان افزایش یابد و در اکثر شهرستانها هیات اسکواش فعال باشد.



وی بر راه اندازی دیواریهای اسکواش افزود: هم اکنون در سطح کشور 250 مربی فعال مشغول به فعالیت هستند که از این تعداد 46 نفر دارای مدرک مربی گری سطح یک آسیا و هشت نفر دارای مدرک سطح دو آسیا هستند.



وی از پرورش و ارتقای نیروی انسانی در ورزش اسکواش طی سال آینده تاکید کرد و افزود: در سال 91، جذب مشارکت ها در ورزش اسکواش از اولویت های این فدراسیون است.



فقیر اضافه کرد: در ابتدای سال 90، در مجموع چهار هزار ورزشکار در این رشته تحت پوشش بیمه ورزشی بودند که هم اکنون این تعداد به 15 هزار نفر رسیده است.



دبیر فدراسیون اسکواش ایران اظهار داشت: امید می رود که در سال آینده استان البرز که یکی از استانهای فعال در کشور است، به قطب اسکواش ایران تبدیل شود.

اقدامات موثری در هیئت اسکواش استان البرز صورت گرفته است



مدیرکل ورزش و جوانان استان البرز در مجمع انتخاباتی این هیئت با اشاره به فعالیت مطلوب هیئت اسکواش طی 9 ماه گذشته از ابتدای آغاز به کار تاکنون اظهار داشت: در گذشته ورزش اسکواش در استان البرز فعال نبود که به همت مسئول هیئت اسکواش البرز، این رشته در استان فعال شد و تاکنون اقدامات موثری در این زمینه صورت پذیرفته است.



بهروز منتقمی با اشاره به استان جدید التاسیس البرز و لزوم توجه به زیرساخت های ورزشی افزود: باید با همت مدیران هیئت های ورزشی، استان البرز به جایگاه واقعی خود در ورزش کشور دست یابد و قهرمانان و ورزشکاران بین المللی را پرورش دهد.



وی در ادامه با اشاره به ظرفیت های ویژه استان البرز در رشته های مختلف ورزشی افزود: در این زمینه باید با اختصاص اعتبارات مورد نیاز، هیئت های ورزشی حمایت شوند.



تیراندازان برتر استان معرفی شدند



یک دوره مسابقات انتخابی تیراندازی استان البرز، در سالن مالک اشتر استان البرز برگزار شد.



در پایان این دوره از مسابقات، عباس قره گوزلو، احمد پورمرور فرد، محمدحسین قربانی در بخش تفنگ و محمدعلی پساویده، مصطفی نصیری و میثم زمانی، در بخش تپانچه با مربیگری محسن شریفی، و در بخش بانوان ، زهره شاه‌ثلوئی ، فاطمه پورتراب و منیره گل محمدی در بخش تفنگ، و الهام هریجانی، مریم جهانبخش، سرور بیک زاده در بخش تپانچه، با مربیگری فاطمه تابع به عنوان تیراندازان برتر برای اعزام به مسابقات کشوری انتخاب شدند.



تیراندازان البرزی 16اسفند ماه در دو رشته تفنگ و تپانچه در مجموعه ورزشی آزادی مقابل حریفان خود به میدان خواهند رفت.