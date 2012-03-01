رای اولیها با حضور گسترده و به موقع ولایت پذیری خود را نشان دهند

به گزارش خبرنگار مهر، رضا آزادی کناری عصر پنجشنبه در همایش رای اولیهای شهرستان گفت: رأی اولیها سربازان تازه نفسی هستند که با حضور اول خود پای صندوقها ، با نگرش درست و اصولی در انتخاب کاندیدای اصلح ،نفس و حیات سیاسی دشمنان را قطع میکنند.
وی افزود: رای اولیها با حضور در این دوره از انتخابات در جشن بزرگ سیاسی خود را شروع کردند و باید با حضور گسترده و در انتخاب اصلح، به فرامین رهبری توجه کنند.
وی بیان داشت: سیاست در جامعه مساوی با قدرت و تاثیرگذاری بر دیگران است و باید در این رابطه با انتخاب اصلح این قدرت و سیاست به اهل واگذار شود.
این مسئول با بیان اینکه 9 کاندیدای انتخاباتی در این دوره از انتخابات نکا و بهشهر و گلوگاه حضور دارند، افزود: از این تعداد دو کاندیدا از بانوان و هفت کاندیدا از آقایان هستند که باید با دقت در برنامهها و عملکردهای آنان، وکالت خود و سرنوشت خود را برای چهار سال آینده به آنان بسپاریم.
فرماندار نکا ادامه داد: تک تک آرای شما قابل قبول است، اما باید توجه داشته باشیم که در بعد انتخابات تنها یک نفر نماینده است و همه ما باید به رأی دیگران احترام گذاشته و از آرای مردم حمایت کنیم.
این مسئول گفت: تاکید ما بر را حضور گسترده و پر شور است که نباید نادیده گرفته شود تا کاخ آمال دشمنان نابود شود.
مدیر آموز ش و پرورش نکااضافه کرد: 229 رای اولی در سطح مدارس آموزش و پرورش نکا امسال برای نخستین بار در انتخابات شرکت میکنند.
اصغر کارگر با اشاره به اینکه تاکید رهبری بر حضور گسترده در انتخابات است متذکر شد: بیان داشت: شما باید در این انتخابات با حضور گسترده و به موقع ولایت پذیری خود را نشان دهید.
وی با بیان اینکه در دوران کنونی تمام قدرتهای دنیا دست به دست هم دادند تا این ملت را نسبت به آرمانهای بلند اسلامی، الهی و انسانیشان دل خسته کنند عنوان داشت:ملت ما اکنون در آستانه انتخاب بزرگی قرار دارد و شما دانشآموزان سفیران ما در جامعه و خانواده هستید و باید ملت را برای حضور گسترده در انتخابات آماده کنید.
نظر شما