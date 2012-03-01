به گزارش خبرگزاری مهر، اداره کل اوقاف و امور خیریه استان اصفهان در قالب بیانیه‌ای برای حضور همه جانبه و حداکثری در پای صندوق‌های رای در روز 12 اسفند دعوت و از مردم اصفهان خواست که با حضور همه جانبه و حداکثری خود در انتخابات همانند بمب اتم بر سر دشمنان ایران و اسلام فرو ریزند.

در بخشی از این بیانیه آمده است: نظام جمهوری اسلامی ایران تلفیقی از مردم‌سالاری و اسلام است و جدایی سیاست از دیانت در این نظام معنای ندارد بنابراین ملت همیشه حاضر در صحنه ایران باید در این دوره از انتخابات همانند دوره‌های گذشته اهداف دشمنان را به چالش بکشانند. در حال حاضر تمام بقاع متبرکه اصفهان از آمادگی لازم به منظور حضور حداکثری مردم در پای صندوق‌های رای برخوردار است و موج حضور مردم در انتخابات آرایش سیاسی، تبلیغاتی و رسانه‌ای دشمن را برای به چالش کشیدن نظام و انقلاب به هم می‌ریزد.

در ادامه این بیانیه تصریح شده است: ملت ایران به عنوان صاحبان اصلی انقلاب هستند که طی 33 سال گذشته پرشور و اتحاد و یکپارچگی خود را در تمامی صحنه‌ها کشور به استکبار جهانی و تمامی دشمنان این مرز بوم نشان داده‌اند، ملت ایران با حضور حداکثری خود در انتخابات را یک وظیفه ملی، دینی و شرعی خود بدانند و با رای خود مجلسی کارآمد و توانمند را برای نظام و انقلاب رقم بزنند چراکه انتخابات نهمین دوره مجلس بزرگ‌ترین آزمون مردم ایران در دهه چهارم انقلاب اسلامی است و رای مردم در انتخابات آرایش سیاسی دشمنان را به هم می‌ریزد.

اداره کل اوقاف امور خیریه استان اصفهان در پایان این بیانیه تاکید کرده است : 12 اسفندماه باید حضور گسترده مردم در انتخابات را به تمامی جهانیان نشان بدهد و ملت فهیم، بصیر، آگاه و بیدار ایران همواره به دنبال ولایت‌فقیه در تمامی صحنه‌های کشور حرکت می‌کنند و ولایی بودن ملت ایران همانند تیری بر قلب دشمنان می‌نشیند.

همچنین جامعه مبلغان دولت اسلامی اصفها در بیانیه‌ای از آحاد مردم شهید پرور اصفهان خواست تا با حضور در پای صندوق‌های رای مشت محکمی بر دهان استکبار زنند.

در این بیانیه آمده است: با توجه به تحولات منطقه‌ای و فرا منطقه‌ای به ویژه موج بیداری اسلامی و همچنین تزلزل استکبار و استعمار جهانی در حوزه‌های سیاسی، فرهنگی و اجتماعی ضرورت حضور حداکثری در این انتخابات بیش از پیش خود را نشان می‌دهد و حضور حداکثری مردم در انتخابات مجلس نهم نمایانگر پایبندی آنها به آرمان‌های امام (ره) و انقلاب است.

در ادامه این بیانیه تاکید شده است: انتخابات مجلس نهم نخستین انتخابات بعد از فتنه 88 است و به همین دلیل بر همگان به ویژه تشکل‌های سیاسی و فرهنگی لازم است قبل از هر موضوع دیگری به این مسئله اهتمام ورزیده و سبب یاس و ناامیدی روز افزون دشمنان خارجی و ایادی داخلی‌شان را فراهم کنند، همچنین عدم پایبندی به قانون و خود رایی و هماهنگ شدن سران فتنه با دشمنان قسم خورده اسلام و انقلاب از عوامل ایجاد فتنه 88 بود که سکوت خواص بی‌بصیرت هم بر آتش این فتنه دامن زد.

در این بیانیه تصریح شده است: مهم‌ترین اصل در یک انتخابات سالم، رعایت اخلاق است و بهترین پادزهر اختلاف، وحدت حول تعریف و مرزبندی رهبر معظم انقلاب است و هرکدام از گروه‌ها و جبهه‌ها که از حمایت صریح یا ضمنی بزرگان و علما بزرگوار همچون حضرات آیات مهدوی‌کنی، مصباح یزدی، یزدی و خوشوقت بهره‌مند شدند نباید با کج‌سلیقگی‌ها موجبات تخریب و خدای ناکرده توهین به این بزرگان فراهم کنند.



بیانیه جامعه مبلغین دولت اسلامی اصفهان در پایان می‌افزاید: با امید فراوان به لطف الهی و عنایات حضرت ولی عصر(عج) و حضور گسترده و دشمن شکن مردم ، انتخابات 12 اسفند ماه موجب سرافرازی بیش از پیش انقلاب اسلامی و آرمان‌های امام راحل (ره) و رهبری فرزانه و مایه امید همه رزمندگان اسلام در سرتاسر گیتی شود.