کلنگ ساختمان اصلی دانشگاه معارف اسلامی به زمین خورد

به گزارش خبرنگار مهر، این مراسم که ظهر پنجشنبه با حضور فرماندار قم و رئیس دانشگاه معارف اسلامی در پردیسان برگزار شد، ساخت دانشگاه معارف اسلامی در مساحن 16 هزار متر آغاز شد.
این دانشگاه دارای چند طبقه و چندین دانشکده خواهد بود و در 3 بلوک ساخته می شود.
ماموریتهای دانشگاه معارف اسلامی
رئیس دانشگاه معارف اسلامی در این مراسم به ماموریتهای این دانشگاه اشاره کرد و گفت: این دانشگاه دارای چندین ماموریت ملی و اثرگذار از جمله تدوین دروس معارف اسلامی برای دانشگاه است.
حجت الاسلام علیرضا کلانتری اضافه کرد: ماموریتهای این دانشگاه مرتبط با تربیت دانشجویان و آموزش معارف اسلامی به آنان است و دانشگاه جایی است که در سعادت و شقاوت جامعه نقش زیادی دارد.
وی تربیت استاد برای گروههای معارف اسلامی دانشگاهها، تالیف کتب درسی معارف اسلامی دانشگاهها و آموزشهای ضمن خدمت مدرسان معارف اسلامی را سه ماموریت خطیر این دانشگاه برشمرد.
رئیس دانشگاه معارف اسلامی بیان داشت: این دانشگاه به همت نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها و با حمایت نهاد ایجاد شده و تاکنون کتب زیادی در حوزه معارف اسلامی برای دانشگاه ها تدوین کرده و استادان زیادی نیز تربیت کرده است.
وی با بیان اینکه دانشگاه معارف اسلامی فعالیت خود را از یک مرکز نیمه کاره شروع کرد تاکید کرد: اما امروز شاهدیم که حرکتهای کم نظیری در عرصه آموزش در مقطع ارشد و دکتری و تالیف کتاب از سوی این دانشگاه صورت گرفته است
کلانتری بر لزوم سرمایه گذاری بیشتر در این عرصه برای ایجاد تحولی فراگیر تاکیدکرد.
قم- خبرگزاری مهر: مراسم کلنگ زنی احداث بنای اصلی دانشگاه معارف اسلامی با حضور رئیس نهاد نمایندگی رهبری در داشگاهها در پردیسان برگزار شد.
به گزارش خبرنگار مهر، این مراسم که ظهر پنجشنبه با حضور فرماندار قم و رئیس دانشگاه معارف اسلامی در پردیسان برگزار شد، ساخت دانشگاه معارف اسلامی در مساحن 16 هزار متر آغاز شد.
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