کلنگ ساختمان اصلی دانشگاه معارف اسلامی به زمین خورد

به گزارش خبرنگار مهر، این مراسم که ظهر پنجشنبه با حضور فرماندار قم و رئیس دانشگاه معارف اسلامی در پردیسان برگزار شد، ساخت دانشگاه معارف اسلامی در مساحن 16 هزار متر آغاز شد.



این دانشگاه دارای چند طبقه و چندین دانشکده خواهد بود و در 3 بلوک ساخته می شود.



ماموریتهای دانشگاه معارف اسلامی



رئیس دانشگاه معارف اسلامی در این مراسم به ماموریت‌های این دانشگاه اشاره کرد و گفت: این دانشگاه دارای چندین ماموریت ملی و اثرگذار از جمله تدوین دروس معارف اسلامی برای دانشگاه است.



حجت‌ الاسلام علیرضا کلانتری اضافه کرد: ماموریت‌های این دانشگاه مرتبط با تربیت دانشجویان و آموزش معارف اسلامی به آنان است و دانشگاه جایی است که در سعادت و شقاوت جامعه نقش زیادی دارد.



وی تربیت استاد برای گروه‌‌های معارف اسلامی دانشگاه‌ها، تالیف کتب درسی معارف اسلامی دانشگاه‌ها و آموزش‌‌های ضمن خدمت مدرسان معارف اسلامی را سه ماموریت خطیر این دانشگاه برشمرد.



رئیس دانشگاه معارف اسلامی بیان داشت: این دانشگاه به همت نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ ها و با حمایت نهاد ایجاد شده و تاکنون کتب زیادی در حوزه معارف اسلامی برای دانشگاه ها تدوین کرده و استادان زیادی نیز تربیت کرده است.



وی با بیان اینکه دانشگاه معارف اسلامی فعالیت خود را از یک مرکز نیمه کاره شروع کرد تاکید کرد: ‌اما امروز شاهدیم که حرکتهای کم نظیری در عرصه آموزش در مقطع ارشد و دکتری و تالیف کتاب از سوی این دانشگاه صورت گرفته است



کلانتری بر لزوم سرمایه گذاری بیشتر در این عرصه برای ایجاد تحولی فراگیر تاکیدکرد.

