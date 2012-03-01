نخستین همایش فیزیک مدارس شاهد مازندران برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی شاکری عصر پنجشنبه در این همایش اظهار داشت: این همایش در راستای تنوع بخشی به محیط های یادگیری در فرایند تعلیم وتربیت و تاکید بر فراهم آوردن زمینه مشاهده و تجربه افزون تر دانش آموزان و حضور فعال آنان در عرصه های علمی کشور در ساری برگزار شد.

شاکری با بیان اینکه از میان طرح های ارائه شده به این همایش 11 طرح پذیرفته شد افزود: در این برنامه دانش آموزان ضمن حضور فعال به دفاع از طرح های علمی خود پرداختند.

رئیس اداره امور شاهد و ایثارگران آموزش و پرورش مازندران گفت: دو شاخصه مهم و برجسته جوانان ایرانی نسبت به سایر جوانان داشتن دو ویژگی مهم اعتماد به خداوند متعال و دیگری اعتماد به نفس و توانمندیشان است.

وی با بیان اینکه شهید احمدی روشن دارای چنین ویژگی هایی بودند افزود: اگر جوانان و دانش آموزان ما به این دو خصلت توجه نکنند جز نخبگان خواهند شد.

شاکری تصریح کرد: در راستای سند تحول بنیادین در آموزش و پرورش، انجمن علمی ، پژوهشی در مدارس شاهد استان تشکیل شد.

در پایان از برگزیدگان نخستبن همایش فیزیک مدارس دخترانه شاهد تقدیر شد.

