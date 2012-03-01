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۱۱ اسفند ۱۳۹۰، ۱۷:۵۷

در ساری/

نخستین همایش فیزیک مدارس شاهد مازندران برگزار شد

نخستین همایش فیزیک مدارس شاهد مازندران برگزار شد

ساری - خبرگزاری مهر: نخستین همایش فیزیک مدارس شاهد استان با گرامیداشت شهدای هسته ای و با حضور بیش از 300 دانش آموز دختر مقطع متوسطه برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی شاکری عصر پنجشنبه در این همایش اظهار داشت: این همایش در راستای تنوع بخشی به محیط های یادگیری در فرایند تعلیم وتربیت و تاکید بر فراهم آوردن زمینه مشاهده و تجربه افزون تر دانش آموزان و حضور فعال آنان در عرصه های علمی کشور در ساری برگزار شد.

شاکری با بیان اینکه از میان طرح های ارائه شده به این همایش 11 طرح پذیرفته شد افزود: در این برنامه دانش آموزان ضمن حضور فعال به دفاع از طرح های علمی خود پرداختند.
 
رئیس اداره امور شاهد و ایثارگران آموزش و پرورش مازندران گفت: دو شاخصه مهم و برجسته جوانان ایرانی نسبت به سایر جوانان داشتن دو ویژگی مهم اعتماد به خداوند متعال و دیگری اعتماد به نفس و توانمندیشان است.
 
وی با بیان اینکه شهید احمدی روشن دارای چنین ویژگی هایی بودند افزود: اگر جوانان و دانش آموزان ما به این دو خصلت توجه نکنند جز نخبگان خواهند شد.
 
شاکری تصریح کرد: در راستای سند تحول بنیادین در آموزش و پرورش، انجمن علمی ، پژوهشی در مدارس شاهد استان تشکیل  شد.
 
در پایان از برگزیدگان نخستبن همایش فیزیک مدارس دخترانه شاهد تقدیر شد.
 
کد مطلب 1548271

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