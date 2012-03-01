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۱۱ اسفند ۱۳۹۰، ۱۷:۴۳

تقوی در گفتگو با مهر:

هر برگ رای توطئه‌های دشمنان را خنثی می‌کند

هر برگ رای توطئه‌های دشمنان را خنثی می‌کند

اصفهان - خبرگزاری مهر: مسئول نهاد رهبری در دانشگاه‌های استان اصفهان گفت: هر رای مردم در انتخابات عاملی برای خنثی کردن توطئه‌های دشمنان است.

حجت الاسلام علی تقوی در گفتگو با مهر اظهار داشت: حضور حداکثری مردم در انتخابات دشمن را از دست‌یابی به اهدافش مأیوس و نا‌امید می‌کند.

وی با اشاره به اینکه تهدید‌ها و تحریم‌های دشمنان برای ملت ایران عادی شده است، بیان داشت: این تحریم‌ها بر خلاف سختی‌های که برای ما داشته است، اما موفقیت‌های بیشتری را برای کشور ایران به ارمغان آورده است.

مسئول نهاد رهبری در دانشگاه‌های استان اصفهان ادامه داد: نماینده اصلح باید شجاع، توانمند، متعهد و وصل نبودن به منابع ثروت و قدرت باشد، که این را بارها رهبر معظم انقلاب فرموده‌اند.

وی مردم ایران را مردمی آگاه و هوشیار دانست و افزود: مردم ایران با بصیرت و شعوری بی‌مانند بارها ثابت کردند که با تمام دسیسه‌های دشمن مقابله کرده و این بار هم با خلق حماسه‌ای دیگر عزت و اقتدار نظام اسلامی را به اوج می‌رسانند.

حجت الاسلام تقوی حضور مردم در انتخابات را ابزاری مهم در راستای خنثی کردن توطئه‌های دشمنان و قدم بزرگی برای تثبیت موقعیت استراتژیک جمهوری اسلامی در منطقه و جهان دانست و اضافه کرد: ملت ایران با حضور حداکثری خود در این دوره از انتخابات اقتدار ایران را به تمامی دنیا ثابت می‌کنند.

کد مطلب 1548274

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