به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام عباس علی ابراهیمی عصر پنجشنبه در نخستین جشنواره فیلم و عکس شبره به تکریم جایگاه دانشگاه جامع علمی کاربردی پرداخت و اظهار داشت: دانشگاه علمی کاربردی به مهارت آموزی دانشجویان برای ورود موفق به عرصه بازار توجه دارد.

وی با بیان اینکه رویکرد و شکل گیری نظام اسلامی داشتن استقلال و آزادی مردم کشور ما بوده است، تصریح کرد: واژه آزادی در منشور سازمان ملل متحد تعریف شده و از نظر اسلام شخصی آزادی است که به خود و دیگران آسیب نرساند.

ابراهیمی با تاکید بر اینکه استقلال در جامعه اسلامی باید عینی شود، یادآور شد: استقلال در نظام اسلامی و افکار عمومی باید به صورت فرهنگ درآید و دستمایه وجودی انسان شود.

این مسئول با تاکید بر اینکه هنر صدور اندیشه در ابعاد مختلف است، افزود: هنرهای تجسمی تفکر و اندیشه های مختلف را به جوامع انسانی می شناساند.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان مازندران، ایجاد فعالیت‌های نمایشگاهی را مثبت ارزیابی کرد و گفت: هرگونه فعالیت وقتی به صورت نمایشگاهی در معرض دید قرار گیرد موجب تبادل اندیشه، تجربیات برای رفع نواقص و کاستی‌ها می‌شود.

ابراهیمی با تاکید بر اینکه باید به شاخه‌های مختلف هنرهای تجسمی توجه شود، ادامه داد: فرد هنرمند می تواند با پیشرفت تکنولوژی هنر خود را با پیشرفت نوین همگام کند.

وی اذعان داشت: هنر ابزاری است که می تواند در مقابل ناهنجاری‌های و بد اخلاقی‌هایی که از سوی دشمنان نظام اسلامی به کشور وارد می شود مبارزه کند و استقلال واقعی دست یابد.





