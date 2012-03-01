همیشه در انتخابات شرکت می کنم/فردا پای صندوق رای خواهم بود

آرام جعفری بازیگر سینما و تلویزیون درباره حضور در انتخابات مجلس به خبرنگار مهر، گفت: من همیشه به شخصه در تمامی انتخابات ها شرکت می کنم و فردا هم پای صندوق های رأی در انتخابات مجلس حاضر خواهم شد.

وی در پاسخ به اینکه آیا با حضور هنرمندان به عنوان نماینده در مجلس موافق است، یا خیر؟ اظهار کرد: هیچ اشکالی ندارد و این امر قطعا می تواند مفید باشد، یکی از ویژگی های مورد نیاز یک نماینده مجلس، تحصیلات و سطح سواد اوست که هنرمندان دارای این ویژگی هستند.

بازیگر قهوه تلخ تصریح کرد: خود من به شخصه به چنین کاری علاقه ندارم و سمت سیاست نخواهم رفت اما خیلی خوب است هنرمندانی که می توانند در عرصه سیاست موفق باشند دست به کار شوند.